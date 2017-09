Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Ana Drev je bila v lanski sezoni svetovnega pokala osma veleslalomistka sveta, najboljša uvrstitev, peto mesto, pa ji je uspela na tekmi v Squaw Valleyju (10. marca), bila pa je tudi dvakrat šesta (Semmering, Killington). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ana Drev že na snegu; v Söldnu ne bo Lare Gut

Razmere na evropskih ledenikih relativno dobre

4. september 2017 ob 16:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ana Drev je že skoraj pozabila na težave s kolenom in meni, da se primanjkljaj treninga na južni polobli ne bo poznal. Seveda bo veliko povedala že tekma v Söldnu.

Najboljša slovenska veleslalomistka po slovesu Tine Maze to poletje ni odšla v Ushuaio, saj je imela težave s kolenom. "Okrevanje se je bolj ali manj že končalo, tako da v zadnjem času pridno treniram. V kolenu ne čutim več bolečin, delam sicer po prilagojenem programu, predvsem vaje za krepitev, izključili pa smo vaje, pri katerih bi obstajala že najmanjša možnost, da se stanje poslabša," nam je povedala 32-letna smučarka iz Šmartnega ob Paki.

Ko je avgusta opravila tri dneve snežnega treninga, se je koleno dobro obneslo, zadnji teden pa je v Švici lahko vse skupaj še nadgradila. Čeprav je bilo poletje vroče, je bil tudi trening v Evropi dober. "Zadnji teden sem bila v Švici. Med vratci še nisem smučala. Sicer je po ledenikih v Evropi malo snega, toda razmere so za trening tehničnih disciplin vseeno dobre."

Bi se lahko poznalo, da ni odšla na trening v Ushuaio? "Mislim, da ne. Vsekakor bo dovolj časa, da se bom do glavnega dela sezone dobro pripravila." Ima v mislih že uvodno tekmo svetovnega pokala, veleslalom v Söldnu konec oktobra? "O Söldnu še ne razmišljam, vsekakor pa je plan, da se že do takrat kolikor se da dobro pripravim in tam nastopim."

Sprememb pri opremi ni: "Moj opremljevalec ostaja Volkl, smuči sem že testirala konec zime, ostalo pa bom še jeseni. O menjavi nisem razmišljala, sem zadovoljna z materialom."

V Söldnu ne bo Lare Gut

Tudi Lara Gut dobro okreva po poškodbi. Švicarka, ki si je februarja težje poškodovala koleno in morala na operacijo, bo naslednji teden odpotovala v Čile, kjer bo po sedmih mesecih spet stopila na sneg. "Koleno je super, vse gre po načrtih. V Čilu bom do konca septembra, želim spet pridobiti prave občutke. Bom pa morala biti previdna, upoštevati bom morala dejstvo, da koleno vseeno še ni pripravljeno za največje napore. Prav zaradi tega bom izpustila veleslalom v Söldnu, na tekme pa se vrnila v Severni Ameriki," je sporočila 26-letna Švicarka.

Tomaž Okorn