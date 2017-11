Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ana Gros je imenitno začela letošnjo sezono Lige prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Ana Gros igralka meseca v Ligi prvakinj

4. november 2017 ob 10:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometna reprezentantka Ana Gros, ki igra za francoski Metz, je postala najboljša igralka Lige prvakinj v mesecu oktobru.

Grosova je na treh tekmah za Metz dosegla 23 zadetkov in je trenutno tretja strelka elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Bila je junakinja zmage francoskega moštva nad črnogorsko Budućnostjo v tretjem krogu skupinskega dela, ko je za zmago s 27:23 prispevala kar deset golov. Metz je po treh odigranih tekmah s 100-odstotnim izkupičkom na prvem mestu v skupini D.

Krimovke po drugi del Lige prvakinj

V 4. krogu Lige prvakinj bodo rokometašice Krima Mercatorja na Kodeljevem gostile poljsko Vistal Gdynio. Pred tednom dni so jo ugnale z 29:19, z novo zmago pa bi si Ljubljančanke že zagotovile nastop v drugem delu tekmovanja. Uroš Bregar ne bo moral računati na Amro Pandžić in Tamaro Mavsar, nekaj težav pa imata še vedno Lamprini Tsakalou in Elizabeth Omoregie.

4. krog, skupina A, sobota ob 15.00:

KRIM MERCATOR - VISTAL GDYNIA



Ob 16.00:

CSM BUKAREŠTA - NYKÖBING FALSTER

Vrstni red: Bukarešta, Nyköbing in Krim po 4, Gdynia brez točk.

T. J.