Anadolu Efes se je oddolžil za visok poraz v Pireju

Dvojni dvojček Honeycutta: 11 točk in 11 skokov

30. marec 2017 ob 21:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Anadolu Efes je pred končnico Evrolige skoraj nepremagljiv. Olympiacos je premagal s 77:69, kar je njegova četrta zmaga zapored in osma na zadnjih devetih tekmah.

Ko sta se ekipi v 2. krogu srečali v Pireju (za Anandolu Efes je takrat igral še Alen Omić), Olympiacos zmagal kar z 90:66, kar je bila točkovno najslabša tekma Efesa v letošnji evropski sezoni. Turki so tokrat že do polčasa tekmecu nasuli 43 točk (43:36) in v drugem času nadzorovali dogajanje. Olympiacos se je najbolj približal sedem minut pred koncem, ko je bilo 60:58.

Tyler Honeycutt je bil z 11 točkami, 11 skoki in šestimi podajami najboljši, Thomas Heurtel pa se je izkazal z 18 točkami in petimi podajami. Pri poražencih je 16 točk dosegel Georgios Printezis, enajst pa Vassilis Spanoulis.

Izbranci Velimirja Perasovića so tako ostali v igri za 4. mesto, medtem ko za Olympiacos še vedno velja, da po rednem delu slabši od tretjega mesta ne more biti.

Evroliga, 29. krog:

ANADOLU EFES - OLYMPIACOS

77:69 (22:15, 21:21, 15:14, 19:19)

Heurtel 18 točk, 5 podaj; Printezis 16.



Četrtek ob 20.45:

BROSE BAMBERG - DARÜŠAFAKA



Ob 21.00:

BARCELONA - MACCABI



Petek ob 19.00:

GALATASARAY - BASKONIA

CRVENA ZVEZDA - UNICS KAZAN

ŽALGIRIS - EMPORIO ARMANI



Ob 20.45:

PANATHINAIKOS - CSKA MOSKVA

Ob 21.00:

REAL MADRID - FENERBAHČE

Lestvica: CSKA MOSKVA * 28 21 7 +249 49 REAL MADRID * 28 21 7 +210 49 OLYMPIACOS * 29 19 10 +113 48 ANADOLU EFES * 29 17 12 +22 46 FENERBAHČE * 28 17 11 +28 45 PANATHINAIKOS * 28 17 11 +56 45 BASKONIA * 28 16 12 +51 44 CRVENA ZVEZDA 28 15 13 +5 43 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 28 14 14 -11 42 ŽALGIRIS 28 13 15 -42 41 BARCELONA 28 11 17 -103 39 BROSE BAMBERG 28 10 18 -30 38 GALATASARAY 28 10 18 -112 38 MACCABI 28 10 18 -135 38 UNICS KAZAN 28 7 21 -125 35 EMPORIO ARMANI 28 7 21 -176 34 * - v končnici

T. O.