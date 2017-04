Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anaheim je v rednem delu tekme brez poraza že 18 tekem zapored. Foto: Reuters Washington si je povrnil prednost domačega ledu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anaheim z metlo v konferenčni polfinale

Minnesota se je izognila izpadu

20. april 2017 ob 08:41

New York - MMC RTV SLO

Prvi udeleženci konferenčnega polfinala Lige NHL so hokejisti Anaheima, ki so četrto tekmo dobili 3:1 in pometli s Calgaryjem. Prvi nosilec Vzhoda Washington je izenačil serijo proti Torontu na 2:2.

Capitalsi so v Torontu slavili s 5:4 predvsem po zaslugi silovitega začetka, ko so uvodno tretjino dobili s 4:1. Javorjeve liste sta v uvodnih minutah načela T. J. Oshie in Aleks Ovečkin, po znižanju vodstva pa je dvakrat zadel Tom Wilson. Braden Holtby je zaustavil 30 strelov.

Dober začetek je bil ključ do uspeha tudi za Anaheim. V 6. minuti je zadel Patrick Eaves, dobro minuto pozneje pa je na 2:0 povišal Nate Thompson. Calgary je znižal v 37. minuti prek Seana Monahana, vse ostale poskuse pa je zaustavil John Gibson, ki je zbral 36 obramb. Nekaj sekund pred koncem je končni izid postavil Ryan Getzlaf. Anaheim je brez poraza v rednem delu tekme že 18 tekem zapored.

Na Zahodu se je izpadu izognila Minnesota, ki je v St. Louisu slavila z 2:0 in zaostanek v seriji znižala na 1:3. V 17. minuti je bil uspešen Charlie Coyle, končni izid pa je v 37. minuti postavil Martin Hanzal.

Na dobri poti v konferenčni polfinale je Ottawa, ki je z 1:0 ugnala Boston in vodi s 3:1. Srečanje je v 46. minuti odločil Bobby Ryan.

Vzhod:

TORONTO - WASHINGTON

4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

Hyman 6., van Riemsdyk 26., Matthews 52., Bozak 60.; Oshie 3., 53., Ovečkin 5., Wilson 14., 17.

Obrambe: Andersen 22; Holtby 30.



BOSTON - OTTAWA

0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Ryan 46.

Obrambe: Rask 26; Anderson 22.

Zahod:

ST. LOUIS - MINNESOTA

0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Coyle 17., White 44.

Obrambe: Allen 26; Dubnyk 28.



Calgary - ANAHEIM

1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Monahan 37.; Eaves 6., Thompson 7., Getzlaf 60.

Obrambe: Elliott 2, Johnosn 20; Gibson 36.

R. K.