Anaheim z zmago spet smuknil pred Kingse

Vegas podrl rekord Floride iz sezone 1993/94

22. februar 2018 ob 08:07

Anaheim,Las Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti Anaheima so v noči na četrtek v Ligi NHL na domačem ledu premagali Dallas (2:0) in znova zasedli mesto, ki vodi v končnico lige.

Z zmago so divizijske tekmece Kingse, ki bodo Dallas gostili v noči na petek, porinili na deveto mesto. Gostitelji so povedli v 14. minuti srečanja, ko je v igri z igralcem več - zaradi zadrževanja s palico je bil izključen Antouine Roussel - zadel Hampus Lindholm. 24-letni Šved je odbiti plošček pospravil v prazno mrežo.

V drugi tretjini gledalci niso videli zadetkov, v zadnji je vodstvo Anaheima v igri z igralcem manj podvojil Ryan Getzlaf. Ta je po dolgi podaji izkoristil neverjetno napako Dallasovega vratarja Bena Bishopa, ki je oddrsal iz vrat in zgrešil plošček po podaji Dereka Granta. Getzlaf je zadel pod prečko za 2:0. Do konca tekme se izid ni več spremenil.

Vegas v končnici strl Calgary

Zelo napeto je bilo tudi v Las Vegasu, kjer so Golden Knightsi v pravi poslastici s 7:3 premagali Calgary. Tekma je bila izjemno izenačena, kar trikrat so gostje iz Kanade izid izenačili, v zadnji tretjini pa je Vegasu vendarle uspelo streti nasprotnika. Najprej je v 44. minuti Luca Sbisa z desne strani zadel s strelom iz zapestja, slabih osem minut pozneje je za 6:3 zadel Erik Haula. 26-letni Finec je po strelu Sbise z modre črte plošček preusmeril v mrežo, končni izid je trenutek po sodniškem metu v 55. minuti z bliskovitim strelom iz zapestja postavil Cody Eakin. Vegas je tako postavil rekord po številu osvojenih točk v krstni sezoni v Ligi NHL. Na 60 tekmah so jih hokejisti iz Nevade zbrali 84 in podrli rekord Floride Panthersov iz sezone 1993/94, ki so na 84 tekmah osvojili 83 točk.

