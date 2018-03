Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Johannes Kläbo je potrdil, zakaj nosi majico vodilnega tekmovalca. Foto: Reuters Hanna Falk je bila najhitrejša že v kvalifikacijah. Foto: EPA Dodaj v

Anamarija Lampič tekmo v Falunu končala v polfinalu

Sedma zmaga za Kläba

16. marec 2018 ob 11:56,

zadnji poseg: 16. marec 2018 ob 13:51

Falun - MMC RTV SLO

V Falunu se končuje sezona svetovnega pokala v smučarskih tekih. Gledalce so navdušile Švedinje, ki so v šprintu v prostem koraku slavile dvojno zmago.

Najhitrejša je bila Hanna Falk, ki je bila od rojakinje Jonne Sundling hitrejša za pol sekunde. Na stopničke se je prebila še najuspešnejša tekmovalka v zgodovini svetovnega pokala Marit Björgen.

Lampičeva osvojila 12. mesto

Od štirih Slovenk se je v boje na izpadanje uvrstila le Anamarija Lampič, ki je osvojila 12. mesto. V kvalifikacijah je dosegla 25. čas, nato pa je v svoji četrtfinalni skupini osvojila četrto mesto in se po času prebila v polfinale. Tam je v svoji skupini osvojila šesto mesto.

Dve Slovenki blizu finala

Vesna Fabjan je osvojila 32. mesto, Alenka Čebašek je tekmovanje končala tik za njo, Katja Višnar pa je bila 62.

V moški konkurenci je s konkurenco spet pometel Johannes Kläbo, ki je dobil že sedmi sprint v sezoni, kar predtem ni uspelo nikomur. Norvežan je silovito potegnil na polovici kroga, delno mu je sledil le Francoz Lucas Chanavat, ki je na koncu osvojil tretje mesto. Med njiju se je na koncu vrinil še Italijan Federico Pellegrino. Od Slovencev je nastopil le Miha Šimenc in osvojil 52. mesto.

Šprint (Ž), prosto: 1. H. FALK ŠVE 3:08,30 2. J. SUNDLING ŠVE +0,52 3. M. BJÖRGEN NOR 1,40 4. A. DYVIK ŠVE 1,72 5. S. SLIND NOR 4,29 6. S. CALDWELL ZDA 7,01 ... 12. A. LAMPIČ SLO Šprint (M), prosto: 1. J.-H. KLÄBO NOR 2:37,11 2. F. PELLEGRINO ITA +0,36 3. L. CHANAVAT FRA 1,75 4. R. HAKOLA FIN 3,23 5. O. SVENSSON ŠVE 3,84 6. T. PETERSON ŠVE 6,17

