Ancelotti: Serija sodniških napak odločila potnika v polfinale

Kroos: V seštevku 210 minut smo bili boljši

19. april 2017 ob 07:42

Madrid - MMC RTV SLO

Madridski Real in Bayern sta v četrtfinalu Lige prvakov uprizorila spektakel, vreden finalne tekme. V središču je bil znova sodnik. Viktor Kassai je močno razjezil Bavarce.

Na nemški televizijski postaji Sky so v mešani coni na stadionu Santiago Bernabeu po koncu tekme, ki jo je kraljevi klub dobil s 4:2 po podaljšku, obema trenerjema pokazali štart Artura Vidala na žogo v 84. minuti, madžarski sodnik pa je Čilencu pokazal drugi rumeni karton.

V 105. minuti je bil Cristiano Ronaldo pol metra v prepovedanem položaju, ko je zadel za 2:2 po podaji Sergia Ramosa. Tudi pet minut zatem je bil Portugalec v ofsajdu po sijajni akciji Marcela, a ta zadetek ni bil odločilen.

Ancelotti: Skrajni čas, da uvedejo videosodnika

Carlo Ancelotti je v svojem značilnem slogu privzdignil obrv in nato analiziral dramatično tekmo: "Odigrali smo izjemno. Bili smo zelo blizu polfinala, sodnik pa je naredil res velike napake. Serija sodniških napak je odločila potnika v polfinale. V nogometu se dogajajo napake, vendar se ne smejo v tako ključnih trenutkih in na tako visoki ravni. Skrajni čas, da uvedejo videosodnika. Nikoli nisem najbolj zagovarjal pomoči posnetkov, a zdaj so res nujni. Sodnik ni bil kos taki tekmi. Zadnje dni sem razmišljal o vseh mogočih stvareh, le o sodniku ne. Do izključitve smo imeli srečanje pod nazorom, ponosen sem predvsem na poškodovane igralce, ki so stisnili zobe in odigrali 120 minut."

Italijan je v začetno postavo uvrstil Matsa Hummelsa in Jeroma Boatenga, ki sta stisnila zobe in prikazala vrhunsko predstavo. Vse do izključitve Vidala je bil Bayern v igri za napredovanje in tudi na začetku podaljška je bil enakovreden z igralcem manj.

Tudi Zidane razumel jezo Bavarcev

Zinedine Zidane je bil pomočnik Ancelottija ob desetem naslovu evropskega prvaka za kraljevi klub v Lizboni pred tremi leti. Tudi Francoz si je ogledal sporne trenutke: "Razumem, da so pri Bayernu jezni zaradi gola iz prepovedanega položaja. Nikoli ne ocenjujem dela sodnikov, vendar pa razumem jezo Bavarcev. Vseeno mislim, da smo zasluženo napredovali. Ne smemo pozabiti, da smo bili boljši na prvi tekmi."

Najtežja tekma za Real v letošnji sezoni

"Zelo sem srečen, da imam Ronalda v svoji ekipi. Na takih tekmah naredi razliko, pet golov na dveh tekmah. To je res neverjetno. Naredil je razliko na obeh tekmah. Zavedam se, da bi lahko tokrat tudi izpadli. Vse do konca smo zelo trpeli. To je bila najtežja tekma v letošnji sezoni. Proti tako močnemu tekmecu še nismo igrali," je še dodal Zidane, ki je 4. januarja lani nasledil Rafaela Beniteza na klopi Reala. Lani je na San Siru že osvojil Ligo prvakov, ki pa je do zdaj še nihče ni uspel ubraniti.

Ronaldo načrtoval formo za konec sezone

Ronaldo je bil najboljši igralec tekme, s hat-trickom je postavil nov mejnik - v Ligi prvakov je dosegel že 100 golov. Prvega je zabil še v dresu Manchester Uniteda, 10. aprila 2007 v četrtfinalu proti Romi na Old Traffordu (7:1).

"Zelo veliko sem treniral, da bi najboljšo formo ujel ob koncu sezone. V zadnjih treh ali štirih sezonah sem odigral ogromno minut in na koncu nisem bil dovolj svež. Mislim, da ekipa igra odlično v tem ključnem delu sezone. Smo na zelo dobri poti, saj smo se prebili v polfinale Lige prvakov, v španskem prvenstvu pa smo na prvem mestu," je poudaril Ronaldo, ki je kar petkrat premagal Manuela Neuerja na dveh tekmah.

Pred tremi leti je dvakrat zadel v Münchnu ob zmagi s 4:0, leta 2012 pa je zadel trikrat v 210 minutah, a nato ni bil natančen z bele točke in Bavarci so izločili kraljevi klub.

Kroos: V seštevku 210 minut smo bili boljši

Toni Kroos je bil dragulj Bayerna in njegov odhod v Madrid julija 2014 je bil velik udarec za najboljšo nemško ekipo.

"Škoda, da je gol za 2:2 padel iz prepovedanega položaja. Zdaj vsi govorijo le o tem, čeprav smo bili v seštevku 210 minut boljši. Predvsem na prvi tekmi bi morali zmagati s precej z višjo razliko. Ni nam uspelo in Bayern je bil tokrat zelo nevaren," je povedal 27-letni nemški reprezentant.

Rummenigge: Spektakel evropskega nogometa, ki ga je pokvaril sodnik

"To je bil pravi spektakel evropskega nogometa, ki ga je popolnoma pokvaril sodnik. Niti slučajno ni bilo prekrška za drugi rumeni karton Vidala. Žogo je izbil pred Asensiom. To nas je pokopalo. Na taki tekmi težko zdržiš celoten podaljšek brez prejetega gola z igralcem manj. Hummels in Boateng sta čudežno zdržala vseh 120 minut. To je bilo herojsko. Prav ničesar ne morem očitati našim igralcem, odigrali so super tekmo," je razlagal predsednik upravnega odbora Bayerna Karl-Heinz Rummenigge.

Lahm in Xabi Alonso odigrala zadnjo tekmo v Ligi prvakov

Še posebej grenak je bil poraz za kapetana Philippa Lahma, ki je odigral zadnjo tekmo v Ligi prvakov. Po koncu sezone bo končal kariero in zelo težko ga bo nadomestiti. V nemški reprezentanci se zelo pozna njegova odsotnost, prav gotovo pa se bo tudi pri Bayernu.

"Izjemno smo si želeli preboja v polfinale. V Madridu smo igrali zelo pogumno. Ni bilo lahko izničiti prednosti Reala s prve tekme, a uspelo nam je. Zaslužili bi si napredovanje, vendar smo imeli smolo pri odločitvah glavnega sodnika," je bil potrt Lahm, ki je leta 2013 na Wembleyju dvignil pokal za zmago v Ligi prvakov, leto dni zatem pa je v Riu de Janeiru postal še svetovni prvak. Zadnjo tekmo na veliki evropski sceni je odigral tudi Xabi Alonso, ki je bil zamenjan v 75. minuti. Prejel je stoječe ovacije navijačev Reala, ki niso pozabili njegovih odličnih predstav v belem dresu.

V izločilnih bojih je videosodnik nujen

Uvedba videosodnika ima vse več privržencev, in le še vprašanje časa je, kdaj bo Uefa uvedla pomoč tehnologije na tekmah Lige prvakov. Prevečkrat so napačne sodniške odločitve na ključnih tekmah sezone določale razplet sezone. Prejšnji mesec je bil v središču pozornosti Deniz Aytekin, ki je zelo pomagal Barceloni na tekmi proti PSG-ju (6:1). Tudi na prvenstvenih tekmah se dogajajo napake, a se skozi dolgo sezono vse skupaj največkrat izravna, v izločilnih bojih pa popravnega izpita ni.

