Ancelottija za zdaj selektorsko mesto ne mika

Sloviti trener pravi, da so stadioni napol prazni

4. december 2017 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Carlo Ancelotti ne bo novi italijanski selektor, je pa stopil v bran Gianu Pieru Venturi in pravi, da ima Italija strukturno težavo.

Številni so Ancelottija, potem ko je po neuspehu azzurrov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo zveza odstavila Venturo, videli na tem mestu, a je nekdanji trener Milana, Juventusa, Real Madrida, Chelseaja in Bayerna to možnost kategorično zanikal.

"Reprezentanca so sanje vsakega, ki se ukvarja z nogometom, tudi sam si močno želim voditi najboljše italijanske nogometaše. A menim, da je za zdaj to še prekmalu. Moja prioriteta je klub, saj trener in selektor nista enaki delovni mesti," je povedal 58-letni Ancelotti, ki v karieri še ni bil selektor.

Italija je v kvalifikacijah izpadla v dodatnih kvalifikacijah, izločila jo je Švedska. Kritike so letele predvsem na Giana Piera Venturo, Ancelotti pa meni, da je srž težave drugje: "Italijanski nogomet ima resne težave, ki jih sam nisem zmožen rešiti. Vedno je za neuspeh kriv trener, kar pa ni pravo razmišljanje. Obstaja strukturna težava. Mi smo ena redkih držav, ki nima stadionov na visoki ravni, ti so tudi napol prazni. To zagotovo ni bila napaka Venture."

T. O.