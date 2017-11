Andrej Stare kliče SOS: Kdo je nazadnje zmagal s št. 9?

486. del rubrike Športni SOS

29. november 2017 ob 07:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nekoliko slabši začetek slovenske sezone v smučarskih skokih je hitro popravil Jernej Damjan, ki je presenetljivo zmagal na posamični tekmi v Ruki.

Ob koncu prenosa tekme nam je komentator TV Slovenija Andrej Stare zastavil vprašanje o zmagovalcih in njihovih štartnih številkah. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.062. Kateri skakalec je nazadnje zmagal s tako nizko štartno številko, kot je uspelo Jerneju Damjanu?

Andrej Stare

Mednarodna smučarska zveza na svoji spletni strani podatke o štartnih številkah beleži od sezone 2002/2003. Od takrat je ob Jerneju Damjanu le še enemu skakalcu uspelo zmagati s štartno številko 9. To je bil Peter Žonta, ki si je z devetico konkurenco pokoril v Innsburcku, bilo je 4. januarja 2004. Seveda pa v tem kontekstu tekme novoletne turneje ne pridejo v poštev, tam nizke štartne številke pomenijo boljše izide v kvalifikacijah (kar pomeni, da je tekmovalec v dobri formi). Na preostalih tekmah pa so nižje štartne številke odraz slabše forme v celotni sezoni svetovnega pokala.

Do takih presenečenj običajno prihaja na začetku sezone in ob neenakovrednih pogojih, kar velja za oba rekorda, ko sta zmagala skakalca s številko 5. Prvi primer v zadnjih 15 sezonah se je pripetil 24. novembra 2006, ko je na tekmi v Ruki slavil domačin Arttu Lappi. Tekma je bila zelo specifična. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so kvalifikacije odpadle, tako je na tekmi nastopilo vseh 67 tekmovalcev (Lappi je torej zmagal v konkurenci 67 tekmovalcev in ne le običajno 50). A tekma ni bila poštena za vse tekmovalce. Lappi je ujel idealne razmere in poletel 141 metrov, le še štirim pa je uspelo premagati 130 metrov. Kar štirje Finci iz nacionalnega paketa so tekmo končali v prvi deseterici. Le dva skakalca iz najboljše petnajsterice sta osvojila točke za svetovni pokal.

Drugi tovrstni primer se je zgodil prav tako na uvodu v sezono in prav tako 24. novembra, pisalo se je leto 2013, ko je prvo tekmo svetovnega pokala gostil Klingenthal. Tudi tu so bile okoliščine podobne in daleč od regularnih. Ugodne razmere na začetku serije je unovčil Poljak Krzysztof Biegun in zmagal s številko 5. To ni bila le njegova edina zmaga v svetovnem pokalu, ampak edina uvrstitev v najboljšo deseterico. Finalna serija je bila seveda odpovedana.

Nato že pridemo do Jerneja Damjana, ki je s številko 9 zmagal v Ruki, na tekmi, ki je ponujala enakovredne pogoje in je rekorder tekem, ki so bile izpeljane v dveh serijah.

Naslednji v vrsti je še en tekmovalec, ki je izvlekel vetrovno srečko, to je Rok Urbanc, ki je 20. januarja 2007 v Zakopanah slavil svojo edino zmago za svetovni pokal. Nastopil je s številko 14. Tudi ta tekma je bila izvedena v eni sami seriji. Omenimo še Gregorja Schlierenzauerja. Tekmovalec z največ zmagami v svetovnem pokalu je 29. novembra 2013 v Ruki zmagal s številko 19, a je nastopil 14. po vrsti med 50 tekmovalci (kvalifikacije so bile na dan tekme, zato so skakalci nosili številke iz kvalifikacij, kjer je nastopilo 76 tekmovalcev).

1.063. S katerimi številkami je Peter Prevc zmagoval na tekmah za svetovni pokal?

Katarina Pogačar

Peter Prevc se je v svetovnem pokalu veselil 22 zmag, od tega jih je največ - sedem - dosegel s številko 50. Dvakrat je na najvišjo stopničko svetovnega pokala skočil s številko 66, vse preostale zmagovalne številke pa so se pojavile enkrat (1, 2, 30, 38, 39, 40, 53, 55, 56, 59, 60, 61 in 75).

Slavko Jerič