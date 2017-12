Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Andrej Stare ni uvrstil Lionela Messija med najboljših pet. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Andrej Stare

O Cristianu Ronaldu

8. december 2017 ob 13:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Takšnih igralcev, kot je Ronaldo, je bilo v zadnjih petnajstih letih zelo malo. Je popoln nogometaš, ne samo nogometno, tudi osebnostno. Je glavni motivator, je šef slačilnice, hkrati pa je ekstravaganten, lepotec, ima veliko otrok in lepe ženske okoli sebe.

Nogometno gledano ima vse; levo in desno nogo, odličen je z glavo, vrača se v obrambo, skratka, ima diapazon igre, ki si ga želi vsak igralec. Nogomet se je močno spremenil v zadnjih desetletjih. Nekoč je bil poudarek na tehniki, zdaj je na individualnih lastnostih oziroma fiziki igralcev. Užival sem v predstavah Peleja, Cruyffa, potem brazilskega Ronalda in Zidana, zdaj pa rad gledam Ronalda in njegove vragolije. Težko je primerjati te igralce in čase; vsak je bil najboljši v svojem času.

Cristiano Ronaldo je še petič prejel zlato žogo. Na prvo mesto ga je postavil tudi slovenski glasovalec Andrej Stare, ki je na drugo mesto uvrstil Roberta Lewandowskega, na tretje Jana Oblaka, na četrto N'Gola Kanteja, na peto pa Edinsona Cavanija. Vir: STA.

S. J.