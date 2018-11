Andreja Leški se je v Uzbekistanu izkazala s tretjim mestom. Foto: EPA Sorodne novice Gomboc zmagal v Taškentu, Kajzerjeva tretja Dodaj v

Andreja Leški v Uzbekistanu zasedla tretje mesto

Hojak in Brolihova izgubila uvodna dvoboja

10. november 2018 ob 14:39,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 14:46

Taškent - MMC RTV SLO, STA

Judoistka Andreja Leški je na tekmi serije grand prix v Taškentu v kategoriji do 63 kilogramov osvojila tretje mesto.

Leškijeva je v Uzbekistanu v uvodu premagala Španko Isabel Puche, nato Mongolko Gankhaich Bold, v polfinalu pa je izgubila proti drugi Mongolki Mungunchimeg Baldorj, poznejši zmagovalki. V obračunu za bron je bila boljša od Španke Cristinie Cabani Perez. Druga je bila Italijanka Maria Centracchio, na tretji stopnički pa je Leškijevi družbo delala Avstrijka Kathrin Unterwurzacher.

Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov in Patricija Brolih v kategoriji do 70 kilogramov sta izgubila uvodni dvoboj in ostala brez uvrstitve.

V petek je Adrian Gomboc zmagal v kategoriji do 66 kilogramov. Kaja Kajzer je bila v kategoriji do 57 kilogramov tretja.

T. J.