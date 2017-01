Turnir presenečenj se nadaljuje: Mischa Zverev šokiral številko 1!

Venus Williams v četrtfinalu

22. januar 2017 ob 07:30,

zadnji poseg: 22. januar 2017 ob 08:36

New York - MMC RTV SLO

Potem ko je na uvodnem tednu grand slama v Melbournu šokantno izpadel Novak Đoković, mora kovčke zdaj parkirati tudi prvi igralec sveta Andy Murray.

Škot, ki je na tem turnirju kar petkrat izgubil v finalu, je moral priznati premoč 29-letnemu Nemcu Mischi Zverevu, ki je slavil s 7:5, 5:7, 6:2 in 6:4.

Brat ga je opazoval iz lože

Številni strokovnjaki vidijo prihodnost tenisa v njegovem deset let mlajšem bratu Alexandru Zverevu, ki je v soboto dolgo mučil Rafaela Nadala, tokrat pa je presenečenje dneva opazoval iz lože.

Začelo se je z brejki

V prvem nizu je bil dvoboj v znamenju brejkov. Murray je dvakrat vodil s prednostjo odvzema servisa (3:1 in 5:3), a v obeh primerih je takoj sam izgubil servis. Ob koncu niza je Nemec celo nanizal štiri zaporedne igre in niz dobil s 7:5. Serija brejkov se je nadaljevala tudi v drugem nizu, kjer je spet prevladoval Murray in tokrat sam končnico niza dobil s 7:5.

Zverev navduševal ob mreži

Murray je v tretjem nizu povedel z 2:1, a nato zapadel v serijo slabih iger, ki so Nemcu dovolile, da je s petimi zaporednimi igrami šokantno dobil niz s 6:2. V četrtem nizu je Zverevu že v uvodni igri uspel brejk, to prednost je nato varno peljal do konca dvoboja. Nemec je navduševal z igro ob mreži, saj je v skoraj polovici točk šel k mreži, kjer je iskal svojo priložnost (65 točk od 118 poskusov).

Moški, osmina finala, tabela:

M. ZVEREV (NEM) - MURRAY (VB/1)

7:5, 5:7, 6:2, 6:4

NIŠIKORI (JAP/5) - FEDERER (ŠVI/17)

zadnji dvoboj

WAWRINKA (ŠVI/4) - SEPPI (ITA)

7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (4)

TSONGA (FRA/12) - EVANS (VB)

6:7 (4), 6:2, -:-, -:-

Ponedeljek:

MONFILS (FRA/6) - NADAL (ŠPA/9)

RAONIĆ (KAN/3) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/13)

THIEM (AVT/8) - GOFFIN (BEL/11)

DIMITROV (BLG/15) - ISTOMIN (UZB)

Ženske, osmina finala, tabela:

KERBER (NEM/1) - VANDEWEGHE (ZDA)

danes

MUGURUZA (ŠPA/7) - CIRSTEA (ROM)

danes

V. WILLIAMS (ZDA/13) - BARTHEL (NEM)

6:3, 7:5

PAVLJUČENKOVA (RUS/24) - KUZNECOVA (RUS/8)

6:3, 6:3

Ponedeljek:

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - GAVRILOVA AVS/22

BRADY (ZDA) - LUČIĆ BARONI (HRV)

KONTA (VB/9) - MAKAROVA (RUS/30)

S. WILLIAMS (ZDA/2) - STRYCOVA (ČEŠ/16)

S. J.