Angleški reprezentant Barkley okrepil Chelsea

5. januar 2018 ob 19:33

London - MMC RTV SLO

Ross Barkley se iz Evertona seli k Chelseaju. Podpisal je pogodbo za naslednjih pet let in pol. Trenutni angleški prvaki bodo odšteli 15 milijonov britanskih funtov.

Nadarjeni vezni igralec v tej sezoni zaradi poškodbe ni odigral niti ene tekme za Everton. Na Goodison Parku je bil kar 13 let, Evertonovo akademijo je prvič obiskal z enajstimi leti. Na 150 tekmah v Premier ligi je dosegel 21 zadetkov. Oblekel bo modri dres s številko osem, ki sta jo nosila tudi Frank Lampard in Oscar.

"To je izjemna priložnost zame. Neverjetno, da bom igral za Chelsea," je poudaril 24-letni Barkley. Za angleško reprezentanco je na 22 tekmah dosegel dva gola. Igral je tudi na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Braziliji.

"Še vedno je zelo mlad in ima veliko prostora za napredek. Najprej moramo imeti vsi skupaj potrpljenje, da bo popolnoma okreval," je dodal trener Antonio Conte.

Arsene Wenger je zaradi kritiziranja sodnikov dobil tri tekme prepovedi in ne bo smel voditi Arsenala. Wenger je na tekmi proti West Bromwichu v nedeljo (1:1) sodnike okaral zaradi dosojene enajstmetrovke v zadnji minuti tekme, zdaj pa bo poleg prepovedi plačal še 40.000 britanskih funtov kazni. Wenger sodnikom ni odpustil niti po tekmi, saj jih je obiskal v garderobi in še enkrat ponovil svoje nestrinjanje s sojenjem. Arsenal bo brez Francoza odigral pokalno tekmo proti Nottingham Forestu, polfinale ligaškega pokala proti Chelseaju in prvenstveno tekmo z Bournemouthom.

