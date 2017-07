Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Angleži (slika je arhivska) so prvič postali evropski prvaki do 19 let. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Angleži evropski prvaki do 19 let

Strelca Suliman in Nmecha

15. julij 2017 ob 22:18

Tbilisi - MMC RTV SLO/STA

Angleški nogometaši do 19 let so v finalu evropskega prvenstva v Tbilisiju z 2:1 ugnali Portugalce.

Za izbrance trenerja Keitha Downinga, ki so dobili vseh pet tekem na tekmovanju, sta v finalu zadela Easah Suliman (50.) in Lukas Nmecha (68.). Angleži so sicer dosegli vse gole na tekmi, a je branilec Dujon Sterling z avtogolom v 56. minuti poskrbel za izenačenje na 1:1.

Angležem je v tretjem poskusu tako le uspelo stopiti na prestol mladih evropskih nogometašev. Doslej so bili na predzadnji stopnički v letih 2005 in 2009, a so morali priznati premoč Franciji in Ukrajini.

Portugalci pa so zbirki porazov v finalih dodali še tretjega; doslej so na zmago zaman čakali že v letih 2003, ko so izgubili z Italijo, in 2014 po porazu z Nemčijo.

A. V.