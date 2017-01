Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 15 glasov Ocenite to novico! Borut Mačkovšek (v prvem polčasu dosegel pet golov) je bil najboljši posameznik tekme Slovenija - Angola. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Angola korak držala le pr... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Angola pričakovano le generalka za težje tekmece

Borut Mačkovšek najboljši igralec tekme

12. januar 2017 ob 15:28

Metz - MMC RTV SLO

Rokometaši Slovenije so svetovno prvenstvo v Franciji začeli z zanesljivo zmago nad avtsajderjem skupine B Angolo z 42:25. Dvoboj je bil enakovreden le prvih pet minut.

Najboljša strelca Slovenije sta bila v Metzu s po osmimi goli Gašper Marguč in Borut Mačkovšek, ki so ga izbrali za najboljšega igralca tekme. O (ne)moči tekmeca dovolj pove podatek, da je že do polčasa prejel 22 zadetkov. Pravo vrednost slovenske reprezentance bo tako ponudila sobotna tekma z Islandijo.

Slovenija prvič povedla v peti minuti

V uvodnih minutah se je zdelo, kot da gledamo revijalno tekmo, saj je bilo v osmih minutah kar 14 zadetkov. Angola, bronasta na lanskem afriškem prvenstvu, je izkoristila brezkrvnost slovenske obrambe 6-0 in povedla z 2:4. Ko je začela delati napake in sta svoj strelski šov napovedala Blaž Janc in Borut Mačkovšek (oba po pet golov v prvem polčasu), pa se je tehtnica hitro prevesila močno na slovensko stran. Po enajstih minutah je bilo 11:7, ob polčasu 22:13. Matevž Skok je do odmora zbral 10 obramb.

Urh Kastelic izkoristil priložnost

V prvih 30 minutah je selektor Veselin Vujović na klopi pustil le Davida Miklavčiča, Blaža Blagotinška in Urha Kastelica, ki pa je bil na začetku drugega polčasa že v vratih in jih zaklenil za pet minut. Dobro so priložnost unovčili tudi nekateri preostali debitantje na velikem odru. Janc je z desnega krila poskrbel za prednost 13 zadetkov (26:13) in vprašanje je bilo le, kako visoka bo slovenska zmaga. Zlasti Gašper Marguč (osem golov iz devetih poskusov) ni popuščal in razlika je dosegla 18 golov.

DANAŠNJE TEKME

SLOVENIJA - ANGOLA (skupina B)

42:25 (22:13)

Mačkovšek 8 Lopes 6 (2) Marguč 8 Hebo 5 Henigman 2 Ferreira 4 (1) Janc 6 Teca 4 Cingesar 4 Antionio 2 Bezjak 4 Maneco 2 Dolkenec 3 Quinanga 1 Kavtičnik 3 (1) Aguiar 1 Kodrin 2 Blagotinšek 1 Gaber 1 Sedemmetrovke: 3/3; 5/3 Izključitve: 8 minut; 6. 2.000 gledalcev

Danes ob 17.45:

MAKEDONIJA - TUNIZIJA (skupina B)



RUSIJA - JAPONSKA (skupina A)



Ob 20.45:

ŠPANIJA - ISLANDIJA (skupina B)



POLJSKA - NORVEŠKA (skupina A)

