Ani Drev se po glavi podijo tudi misli o medalji

Prva vožnja bo v četrtek ob 9.45

15. februar 2017 ob 11:36

St. Moritz - MMC RTV SLO/STA

Svetovno prvenstvo v smučanju se bo po dnevu premora nadaljevalo v četrtek z ženskim veleslalomom. Visoko meri Ana Drev, ki je bila na petih od sedmih tekem v svetovnem pokalu med deset.

Drevova je prepričana, da se psihološko vedno dobro pripravi na tekme in je vedno dobro tekmovala na velikih tekmovanjih. Za zdaj je njen najboljši dosežek na SP-ju 10. mesto pred štirimi leti v Schladmingu.

Največji hendikep čuti zaradi tega, ker dirka samo veleslalom: "V svetovnem pokalu v ženskih veleslalomih prevladujejo tekmovalke, ki tekmujejo veleslalom in hitre discipline. Tudi postavitve so postala zelo hitre. Letos sem predvsem na tem delala, da zvišam to mojo bariero hitrosti. So pa tudi vsi ostali trenerji, ki izhajajo iz tehničnih disciplin, presenečeni, kam gre ta trend zelo hitrih veleslalomskih postavitev. Ne vemo, kaj nas čaka na SP-ju, ampak sem veliko delala na tem. Mislim, da je tukaj moja rezerva, da se izboljšam v hitrih postavitvah. Glede tehnike pa mislim, da imam še določene rezerve pri vhodu v zavoju, kako ga začeti, da bo potem cel zavoj dovolj agresiven, da mi ne bo na koncu zavoja zmanjkovalo iz vidika agresivnosti, popuščanja in manjše hitrosti."

"V sezono sem šla z mislijo, da sem čim višje uvrščena v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. To je bil moj osnovni cilj. Da izboljšam konstantnost, ki je v prejšnjih letih kar precej nihala. To sem dosegla, sigurno pa ne skrivam, da, ko enkrat to dosežeš, hočeš to konstantnost višati. Neka misel je seveda tudi kolajna. To dela razliko med SP-jem in tekmami svetovnega pokala, kjer četrto ali peto mesto več štejeta kot na prvenstvu," je dejala tekmovalka iz Šmartnega ob Paki.

Poleg Drevove bosta izmed Slovenk nastopili še Ilka Štuhec in Tina Robnik. Štuhčeva je v tej sezoni nastopila na treh veleslalomih, najvišje je bila v Mariboru na 14. mestu. Robnikova je v pripravah na St. Moritz dvakrat zmagala na veleslalomu evropskega pokala. V svetovnem pokalu je bila v tej sezoni najvišje na 19. mestu. Ana Bucik je zaradi bolezni nastop na veleslalomu odpovedala.

Prva vožnja veleslaloma bo v četrtek ob 9.45, druga pa ob 13.00. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

