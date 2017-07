Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Katie Ledecky, prva zvezdnica SP-ja, je bila v kvalifikacijah na 400 metrov prosto najhitrejša. Foto: Reuters Imela sem tudi malce smole, saj so na eni strani tekmice zaostale, na drugi je Kitajka pobegnila in plavala sem sama s seboj. Če bi imela konkurenco, bi bila lahko še kakšno sekundo hitrejša, bolj bi stisnila. Anja Klinar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anja Klinar z drugim izidom kariere deveta na 400 prosto

Petru Johnu Stevensu se pozna bolezen

23. julij 2017 ob 12:51

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Slovenski plavalci so dobro začeli svetovno prvenstvo v Budimpešti. Najvišje je bila prvi dan Anja Klinar, ki je bila z drugim izidom v karieri (4:07,75) deveta na 400 prosto.

Odlična uvrstitev 29-letne Jeseničanke, ki nastopa za radovljiški klub, je hkrati tudi sol na stare rane plavalke, ki desetletje in pol dokazuje kakovost, a tudi na zadnjem SP je bila z devetim in dvema desetima mestoma osmoljenka tekme in zelo blizu nastopu najbolje osmerice na svetu. S 3:59,06 je svojo prvo zlato medaljo napovedala Američanka Katie Ledecky.

Klinarjeva plavala sama s seboj

"Malo me je pobralo na drugi polovici. Začela sem dobro, morala pa bi vrniti hitreje. Za jutranje plavanje sem zelo zadovoljna, saj je to moj drugi izid v karieri. Imela sem tudi malce smole, saj so na eni strani tekmice zaostale, na drugi je Kitajka pobegnila in plavala sem sama s seboj. Če bi imela konkurenco, bi bila lahko še kakšno sekundo hitrejša, bolj bi stisnila, a s tem izidom ne smem biti razočarana," je povedala štirikratna udeleženka olimpijskih iger.

Nastja Govejšek blizu osebnemu rekordu

Slovenske nastope je na 100 m delfin odprla Velenjčanka Nastja Govejšek, ki je pred tekmo priznala, da se po decembrski selitvi na univerzo Louisville v Kentuckyju še malce lovi, vseeno pa se je z dosežkom 1:00,25 na vsega štiri desetinke približala osebnemu rekordu in osvojila 25. mesto. Razred zase je bila Švedinja Sarah Sjöström, ki se je lastnemu svetovnemu rekordu s 55,96 približala na manj kot pol sekunde.

"To je moje najhitrejše jutranje plavanje in z izidom sem res zadovoljna, saj na 100 m delfin glede na sezono nisem veliko pričakovala. Današnji izid sicer ni tisto, kar si dolgoročno želim, vseeno pa sem vesela dosežka," je povedala 20-letna Štajerka.

Njena osrednja tekma bo petkov boj na 50 m delfin. "Tudi tam si obetam dober nastop. Vem, da sem hitra in tudi ta bazen mi odgovarja. Podobno je kot v Londonu, tribune segajo do neba, in upam, da bom v tem vzdušju lahko dosegla osebni rekord," je še povedala plavalka, pred petimi leti v Londonu najmlajša slovenska udeleženka olimpijskih iger.

Drugi izid kariere Martina Baua

Fužinarjev Martin Bau je na 400 m prosto osvojil 19. mesto, osebni in slovenski rekord, dosežen pred mesecem dni na Reki, pa je zgrešil za pol sekunde. "Na treningih sem videl, da sem še vedno hiter. Bilo je podobno kot na Reki. Seveda si vedno želim osebnega rekorda, a plaval sem 3:50 in ne smem biti nezadovoljen. Še enkrat sem si dokazal, da sem se lani pravilno odločil, ko sem odšel k ravenskemu Fužinarju," je bil drugega najboljšega izida v karieri vesel 22-letni Mariborčan na začasnem delu na Koroškem, ki veliko pričakuje tudi na 800 m prosto.

Stevensu se pozna bolezen

Triglavan Peter John Stevens je na 100 m prsno z 1:03,03 sicer dosegel svoj najboljši izid letos in s prvega mesta na letošnji slovenski lestvici zrinil Aljaža Kerča, vseeno pa je bil zaradi bolezni in izgube šestih kilogramov daleč od lastnih načrtov. Po 48. mestu mu je v tolažbo lahko le odličen začetek na prvih 50 metrih, kjer je evropski in svetovni podprvak dokazal, da se lahko kosa z najboljšimi.

"Danes ni bilo optimalno. Vidi se, da nimam moči. Plaval sem isti ritem celih 100 metrov, a ni šlo. Izgubil sem šest kilogramov in na koncu me je pobralo. Glede na vse sem kar zadovoljen," je povedal 21-letni študent univerze Tennessee, ki na 50 m prsno napoveduje osebni rekord. Vnovič je bil Stevens prepričljiv na startu, kjer je tako kot v lanski sezoni tekmecem ušel neposredno po skoku v vodo, kar bo njegovo najmočnejše orožje v torek.

Na 200 m mešano je Madžarka Katinka Hosszu z 2:07,49 konkurenco že dopoldne deklasirala za tri sekunde.

V ponedeljek se bosta na SP-ju predstavili še preostali Slovenki. Ravenčanki Tjašo Oder in Gajo Natlačen čaka tekma na 1.500 m prosto.

