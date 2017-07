Anja Klinar

29. julij 2017 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Res si ne predstavljam, da bi trenirala več. V resnici si ne predstavljam, kako je to sploh možno.

Ne, da se mi ne, ampak počasi imam težave z regeneracijo. Včasih me zjutraj vse boli, psihično je to naporno in pride dan, ko včasih ni lahko vstati.

Tukaj sem dosegla lepe rezultate in uvrstitve. Mislim, da sem lahko zadovoljna, a želela sem si še malo več. Izidi gredo naprej. Tudi jaz se trudim, da bi napredovala, kar je pri teh letih težko, a še vedno imam rezerve.

Plavalka Anja Klinar je zadovoljna s svojimi nastopi na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Verjame, da ima še rezerve, čeprav si ne zna predstavljati, da bi trenirala še več kot zdaj. Varovanko Mihe Potočnika naslednji večji izziv čaka decembra, ko bo Danska gostila EP v 25-metrskih bazenih.