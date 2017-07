Ankaran bo domače tekme v Prvi ligi igral v Dravogradu

Uvodni dvoboj s Triglavom zaprt za javnost

13. julij 2017 ob 15:44

Ankaran - MMC RTV SLO/STA

Novinec v prvoligaški druščini, Ankaran, bo domače tekme igral na Koroškem, kjer ga bo gostil Dravograd, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

Ankarančani bodo v Dravogradu odigrali že tekmo prvega kroga proti prav tako novincu Triglavu – na sporedu bo v soboto ob 18. uri in bo izjemoma zaprta za javnost. Ker domači stadion Ankarančanov v ŠRC Katarina ni ustrezal merilom in standardom ter zahtevam za igranje v Prvi ligi, so prvoligaški novinci najprej iskali možnosti, da bi svoje tekme igrali na bližnjem stadionu Bonifika v Kopru, potem ko so Koprčani zaradi finančnih težav ostali brez licence za igranje v Prvi ligi.

Šlo bi za najugodnejšo in logično rešitev, stadion Bonifika je le sedem kilometrov oddaljen od Ankarana, Ankarančani pa imajo do leta 2018 tudi veljavno pogodbo z Zavodom za šport in mladino Mestne občine Koper. A je dogovor padel v vodo, prav tako se je izkazala za prezgodnjo napoved, da bodo varovanci trenerja Vlada Badžima svoje domače tekme igrali v dobrih 30 kilometrov oddaljeni Sežani, na Stadionu Rajka Štolfe.

Nazadnje so v primorskem klubu sprejeli odločitev, da bodo tekme igrali na Koroškem, kar je pomenilo tudi spremembo programov, iz logističnih razlogov pa so se tudi odločili, da bodo Ankarančani in Kranjčani premierno tekmo odigrali na stadionu brez navzočnosti navijačev. Ankaran bo svoje tekme tako igral na stadionu, ki je od sedeža kluba oddaljen kar 225 kilometrov.

Prva liga TS, 1. krog, danes ob 18.00:

ANKARAN HRVATINI - TRIGLAV KRANJ

(v Dravogradu)



Ob 20.20:

MARIBOR - ALUMINIJ



Nedelja ob 18.00:

KRŠKO - GORICA



RUDAR VELENJE - DOMŽALE



Ob 20.20:

OLIMPIJA - CELJE

T. J.