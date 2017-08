Ankaran Hrvatini v Krškem do druge točke letos

Sklepni del 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije

13. avgust 2017 ob 17:55,

zadnji poseg: 13. avgust 2017 ob 20:08

Krško - MMC RTV SLO

V sklepni tekmi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta se pomerila Krško in Ankaran Hrvatini. Tekma se je na Dolenjskem končala z 2:2.

Ankarančani bodo morali še počakati na zgodovinsko prvo zmago med prvoligaši, ki pa so jo lovili s četverico novincev, grškim vratarjem Panagiotisem Papadopoulosom, francoskim napadalcem Bradleyjem Meledjejem ter hrvaškima branilcema Dinom Škvorcem in Tinom Karamatićem.

Krčani na odmor s prednostjo

Gostitelji so že v osmi minuti prišli do prednosti. Najboljši strelec elitne slovenske lige Milijan Škrbić je priigral enajstmetrovko, si nato sam nastavil žogo na belo točko in zanesljivo zadel šestič na peti tekmi. V 26. minuti je eno redkih priložnosti gostujoče ekipe v prvem polčasu izkoristil Rok Kidrič, ki je prišel do strela z roba kazenskega prostora in žogo spravil za hrbet Marka Zalokarja. Veselje Ankarana ni trajalo dolgo, že tri minute pozneje so bili Primorci spet v zaostanku. Krčani so ob kotu stisnili gostujočo obrambo v kazenski prostor, Tonči Mujan, ki ga je izvedel, pa je prišel do odbite žoge in s kakšnih 20 metrov z desne strani premagal Papadopoulosa. V zaključku prvega polčasa je Krško prišlo še do dveh strelov, ki pa nista bila posebej nevarna za Papadopoulosa.

Klapan izenačil izid

V drugem polčasu so izbranci gostujočega trenerja Vlada Badžima več tvegali in napadali, v 64. minuti pa drugič na tekmi izenačili. Gostje so imeli prosti strel, Luka Badžim ga je izvedel, prvi poskus Primorcev je Zalokar odbil, toda žoga je prišla do rezervista Mihovila Klapana, ki je z roba kazenskega prostora zadel gol. V 73. minuti je Nikola Mandić zatresel mrežo za Krško, toda sodniki so gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Nevaren je bil tudi Klemen Šturm v 79. minuti, ko se je odločil za udarec na gol s prostega strela z leve strani, žogo pa je poslal čez gol. V 90. minuti je imelo Krško še zadnjo lepo priložnost. Mujan je bil nevaren s prostega strela, grški vratar se je izkazal z obrambo.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog

Nedeljska tekma:

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI 2:2 (2:1)

Škrbič 8./11-m, Mujan 29.; Kidrič 26., Klapan 64.

Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Diyoke, Krajcer, Škrbić, Mandić (87./Gajić), Jakolić, Mujan, Nakić (46./Jurina), Kovačič (67./Jovanović).

Ankaran Hrvatini: Papadopoulos, Karamatić, Gliha, Meledje, Badžim, Dautović, Primc, Škvorc, Kidrič (90./Pahor), Delgado (57./Klapan), Humar (76./Matošević).

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)

GORICA - ALUMINIJ 1:0 (0:0)

400; Grudina 95.

OLIMPIJA - RUDAR 4:0 (2:0)

3.000; Alves 25./11-m, Savić 44., Kapun 52., Eleke 94.

CELJE - TRIGLAV 1:1 (0:0)

470; Džinić 66.; Robnik 86.

MARIBOR - DOMŽALE 0:0

4.200 gledalcev

Lestvica: OLIMPIJA 5 4 1 0 13:1 13 MARIBOR 5 4 1 0 10:3 13 DOMŽALE 5 2 2 1 9:4 8 KRŠKO 5 2 2 1 8:8 8 RUDAR 5 2 0 3 5:8 6 CELJE 5 1 2 2 5:10 5 TRIGLAV 5 0 4 1 4:5 4 GORICA 5 1 1 3 3:6 4 ALUMINIJ 5 1 1 3 6:10 4 ANKARAN HRVATINI 5 0 2 3 5:13 2

M. L.