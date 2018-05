Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Glede na trenutno stanje Ankaran v naslednji sezoni ne bo igral v Prvi ligi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Ankaran na prvi stopnji ostal brez prvoligaške licence

Osem klubov z licenco za nastopanje v evropskih tekmovanjih

3. maj 2018 ob 12:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje klubov je objavila rezultate licenčnega postopka za klube 1. SNL za sezono 2018/19. Na prvi stopnji je bil neuspešen Ankaran.

Na prvi stopnji je bilo tako uspešnih devet prvoligašev, osem klubov pa si je zagotovilo tudi licenco za nastopanje v evropskih pokalih. Vlogo za pridobitev ustrezne licence za novo sezono je pravočasno vložilo vseh deset klubov. Ankaran Hrvatini in Triglav Kranj sta vložila vlogi samo za 1. SNL.

Vloge je na prvi stopnji obravnavala Komisija NZS-ja za licenciranje nogometnih klubov. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisiji je aktivno sodeloval licenčni oddelek NZS-ja. Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo in odločala ob doslednem upoštevanju Pravilnika NZS in UEFA za licenciranje nogometnih klubov, UEFA standarda, sklepov organov NZS in UEFA ter odločila, da vlogo za podelitev licence zavrne Ankaranu.

Ankaran, ki prvič igra v prvoligaški druščini, je trenutno na predzadnjem mestu. Po 30 tekmah ima dve točki več kod Triglava.

T. J.