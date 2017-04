Ankerst po sijajni predstavi: Na Jesenicah je prihodnost svetla

Zajc: Naša igra je bila katastrofalna

7. april 2017 ob 06:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Boji na ledenih ploskvah za naslov slovenskega prvaka potekajo že četrt stoletja, v četrtek pa se je prvič zgodilo, da je ena ekipa dosegla deset golov. Olimpija je bila popolnoma razglašena.

Učinkoviti Jeseničani so nadgradili predstave iz Alpske lige, kjer so nesrečno izpadli v polfinalu, čeprav so imeli lepe možnosti tudi za naslov prvaka. Po prikazanem na uvodni finalni tekmi so veliki favoriti za naslov in že eno zmago Ljubljančanov si je težko predstavljati.

Prazni žepi se zelo poznajo

Vse skupaj zelo spominja na finale pred dvema letoma, ko so železarji slavili naslov s 3:1 v zmagah pod vodstvom Nika Zupančiča. Tudi takrat so bili zmaji nepripravljeni na finalne tekme, prazni žepi so se poznali v predstavah na ledu pred dvema letoma in se še veliko bolj poznajo letos. Finalne tekme v zadnjih sezonah odloča stanje v klubih. Jeseničani imajo urejene razmere in nosilci igre želijo ostati v klubu tudi v naslednjih sezonah. V Tivoliju še nikoli niso bili v večjih težavah, ki jim ni videti konca.

Bo Zajc uspel prebuditi Frazeeja?

Bojan Zajc je lani uspel premagati vse visoke ovire zunaj ledenih ploskev in na peti tekmi je Olimpija osvojila naslov po hudem boju. Letos ga čaka misija nemogoče, saj je nemogoče osvojiti lovoriko brez razpoloženega vratarja. Lani je blestel Olivier Roy, ki je v celotnem finalu prejel le dva gola.

Jeff Frazee je letos v Ligi Ebel nekajkrat izjemno branil, tokrat pa je že po 25 minutah zapustil vrata, saj je prejel pet zadetkov iz 14 strelov Jeseničanov. Najstnik Tilen Spreitzer je nato moral med vratnici in težki nalogi ni bil kos. Obramba zmajev je bila obupna. Izmed tujcev je v pričakovani formi le Gilbert Gabor, Raphael Bussieres je deloval popolnoma nemotivirano, stal je daleč od tekmecev in tudi v napadu ni imel pravih rešitev.

Izgubljena bitka, vojna še ne

"Naša igra je bila katastrofalna. Nimamo alibija ali opravičila, igrali smo pod vsemi pričakovanji, a verjamem, da je to ena bitka. Izgubili smo, nismo pa izgubili vojne in prepričan sem, da bomo na naslednji tekmi pokazali drugačen obraz. Vemo, kdaj smo nazadnje resno igrali, a to ni alibi. Preveč napak, predvsem v obrambi, Jesenice pa so izkoriščale svoje priložnosti in zasluženo zmagale," je poudaril Zajc, ki mu tudi v nemogočih razmerah za delo ne zmanjka optimizma.

"Prednost domačega igrišča v finalni seriji ne igra velike vloge. Na naslednji tekmi bom naredil nekatere spremembe in verjamem, da bo vse skupaj izgledalo precej bolje. Nekaj je trening, tekma pa je popolnoma druga stvar. Na takem nivoju nikakor ne smeš delati takih napak v obrambi. Dnevna forma je bila katastrofalna. Zdaj se bo treba hitro zbuditi in prikazati veliko boljšo igro na Jesenicah," je še dodal trener Olimpije, ki se dobro spomni poraza na Jesenicah z 9:6 februarja 1993.

Zupančič: Veliko rezerv je še v obrambi

Zupančič je vedno stavil na disciplinirano igro, zato tokrat ni bil zadovoljen z igro v obrambi. "V napadu pohvalno, deset golov v Ljubljani se ne zgodi velikokrat. A se zavedamo, da zmagovati z 10:5 v finalu najbrž ne gre vsak dan. Veliko rezerv je še v obrambi, kjer je bilo veliko napak. Tekma ni bila idealna, v finalu pa odloča vsaka malenkost. Mogoče je slišati smešno, a že druga tekma je lahko povsem druga zgodba. Če hočemo karkoli osvojiti, je bilo treba vsaj enkrat zmagati v Ljubljani. Žogica je zdaj na naši strani, tekma je doma in dva dni imamo časa za pripravo," je poudaril selektor risov, ki ima v teh dneh zares veliko dela.

"Štejejo le zmage, lahko je 1:0 ali 10:5. Tudi v tujih prvenstvih vidimo, da je ena tekma 8:0, nato pa naslednja 0:1 in serija je izenačena. Vseskozi poudarjam, da serija ni odločena po prvi tekmi. Čaka nas analiza, druga tekma pa se začenja z izidom 0:0. S trenerskega vidika take tekme niso idealne. Res je bila nenavadna tekma in pričakujem drugačno srečanje v nedeljo. Tudi igralci so se strinjali, da obramba ni delovala dobro. Z učinkovitostjo smo imeli težave skozi sezono, tokrat pa smo ob pravem času prikazali veliko učinkovitost. Pokazalo se je, da je naša prednost pravi ritem. Poznalo se je, da Olimpija dolgo časa ni igrala težkih tekem. Zelo so nevarni pred golom. Videlo se je, da igrajo na višjem nivoju, imajo reakcijo pred vrati," je še dodal vedno umirjeni Zupančič.

Ankerst: Klub se dviguje proti mestom, ki jih je že imel

Jaka Ankerst je bil junak četrtkove tekme, kar štirikrat je zatresel mrežo Olimpije: "Presenečen sem nad visokim rezultatom. A pomembna je zmaga, očitno smo imeli ogrete roke in so ploščki leteli noter. Mogoče bo pa druga tekma 0:0. Najbolj pomembno pa je, da smo zmagali. Dober odnos imamo v ekipi že vso sezono. Izid je tukaj, vendar je to samo ena zmaga od treh."

"En teden nazaj smo igrali še v Alpski ligi. Nismo vedeli, kaj naj pričakujemo na prvi tekmi. Nismo se ozirali na Olimpijo, imeli smo svoj načrt. Obstaja še prostor za izboljšave. Igra v srednji tretjini ni bila najboljša, plošček je treba hitreje izbiti iz tretjine. Zdaj imamo prednost domačega terena, saj imamo veliko podporo v Podmežakli. Že na prvi tekmi smo imeli veliko navijačev, v nedeljo pa jih bo še več," je povedal odlični napadalec.

Ankerst se zaveda, da so Jeseničani zapravili veliko priložnost za finale proti Rittnu: "Alpska liga je zelo kakovostna, v njej igrajo izjemni posamezniki. Res škoda zadnje tekme v Asiagu, a tudi taki porazi se dogajajo. Liga Ebel je boljša, še posebej pa ekipe pri vrhu lestvice. Letošnja sezona je uspešna za našo ekipo in tudi zame. Na Jesenicah se je organizacija izboljšala. Ni takih težav, kot so v Ljubljani in so bile tudi v preteklosti na Jesenicah. Prihodnost je svetla in klub se počasi dviguje proti mestom, ki jih je že imel."

Čepon: Tudi na uvodni tekmi Lige Ebel smo se pošteno "najedli"

Kristjan Čepon je "zakuhal" prvi gol Jeseničanov, ko je zadel Jure Sotlar. "Težko je povedati kaj pozitivnega. Mislili smo, da bo drugačna tekma, a smo v prvi tretjini znašli v zaostanku, ko je bilo 1:3. V nadaljevanju smo igrali preveč tvegano, končalo pa se je še slabše. V nedeljo je nova tekma, nič še ni izgubljenega. Če bomo delali v obrambi tako, kot smo dogovorjeni, je lahko čisto drugače. Deset golov v prvi tretjini je posledica pomanjkanja težkih tekem. V prvem krogu Lige Ebel se nam je to zgodilo proti Beljaku, ko prav tako nismo bili pripravljeni. Takrat smo se tudi pošteno "najedli"," je razlagal visoki branilec.

"Drugo tekmo moramo začeti bolj obrambno. To bo ključ do zmage. Na Jesenicah smo že večkrat zmagali, tudi v letošnji sezoni na tekmi za superpokal. Pričakoval sem več naših navijačev, lani smo imeli večjo podporo s tribun v finalu," je še dodal Čepon.

Sestanek Lige Ebel čez dva tedna

Železarji bodo tudi naslednjo sezono zelo verjetno igrali v Alpski ligi, ni pa še znana sestava Lige Ebel. Sestanek v Celovcu so preložili za dva tedna. Odločali bodo o formatu tekmovanja za nasledno sezono. Status Olimpije je negotov, pod vprašanjem pa je tudi nastop Orlov iz Znojma in Bolzana, v ligo se vrača Medveščak, veliko željo pa ima tudi madžarski MAC.

Aleš Golob