Anketa: Katera bo Slovenija v kvalifikacijah za Euro 2020?

SOS odmev (7) z gostom Markom Cirmanom

4. december 2018 ob 06:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za slovensko nogometno reprezentanco je pestra jesen, s čimer je bila rdeča nit podkasta SOS-odmev. Ob imenovanju Matjaža Keka in žrebu kvalifikacij za Euro 2020 se je beseda znova vrtela o Sloveniji, tokrat z radijskim gostom Markom Cirmanom.

Univerzalni športni novinar Vala 202 Marko Cirman se je pridružil voditeljema Slavku Jeriču in Toniju Grudnu v 7. oddaji podkasta SOS-odmev, kjer je osrednja tema še zadnjič v letu 2018 #SrceBije, reprezentančna prihodnost v drugi Kekovi eri, zlasti v luči ugodnega žreba v Dublinu, ko je bila hočeš-nočeš Slovenija že deležna prvega poljuba sreče.

Druga tema podkasta (od 32:44 dalje) je prav tako nogometna – finalni Superclasico v Copi Libertadores med Boco in Riverjem, ki je prinesel spektakularno prvo tekmo in incidentno drugo, zaradi česar se bo nogometni kralj Južne Amerike kronal v Madridu, kar prinaša nevaren precedens. Ali je nogomet popolnoma na prodaj, bomo kmalu res videli finale Lige prvakov v New Yorku?



Slovenija potrebovala močen značaj na klopi

V zadnjem tednu je med nogometnimi navijači vidno zavel veter optimizma. Najprej je bil v torek na Brdu uradno ustoličen Matjaž Kek, ki je drugič prevzel vodenje moške članske nogometne reprezentance Slovenije. Novinarska konferenca je s prepoznavno odločnim in hkrati sproščenim nastopom potrdila pričakovanja javnosti. V soboto je sledil žreb v Dublinu, kjer je Slovenija pristala v ugodni skupini G.

"Super teden, dobro se je izšlo. Najboljša mogoča izbira. Težko bi našli v slovenskih krogih boljšo izbiro, takšnega trenerja, kot je Matjaž Kek. Ne samo po človeški plati, temveč po strokovni. Slovenija je potrebovala močan značaj na klopi, ki bi tej razglašeni ekipi povedal svoje," je pretekli teden opisal radijski novinar Cirman, ki je bil na Brdu priča Kekovi predstavitvi.

Brez cincanja: Kek prva in edina izbira NZS-ja

Slovenska nogometna reprezentanca je edina od večjih državnih reprezentanc, ki na svoji klopi še ni imela tujca, za razliko od drugih reprezentanc, kot so bile odbojkarska, košarkarska, ki so bile v zadnjem obdobju uspešne. "Videti je bilo, da je bil Kek prva in edina izbira NZS-ja," je Jerič opudaril, da v nasprotju s preteklimi meseci ni bilo veliko cincanja. Olajšanje in zadovoljstvo nad Kekovim imenovanjem je bilo vidno tudi na obrazu predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića.

Ob naraščajočem nezadovoljstvu navijačev se je stopnjeval tudi pritisk na NZS, ki se je tudi sam zaščitil pred javnostjo, ki je plebiscitarno zahtevala Kekovo vrnitev. A tukaj je tudi izkušnja drugega selektorskega obdobja pri Srečku Katancu, ki se je prav tako vrnil na krilih javne podpore, na začetku potrdil pričakovanja, a končalo se je klavrno in z okrnjenim ugledom. Ali se je Kek prehitro vrnil za krmilo reprezentance, v kateri je še nekaj Južnoafričanov (Bojan Jokić in Rene Krhin)?

Znova je lačen zgodbe s Slovenijo

"Ne, splet srečnih okoliščin za Slovenijo, glede na to, da je ravno nehal službovati pri Rijeki, in vse, kar se je zgodilo pri slovenski reprezentanci. Matjaž Kek si je pridobil ogromno izkušenj, čeprav je kar precejšnja razlika med klubskim in reprezentančnim nogometom. A sem mnenja, da če bi zanj bilo prekmalu, bi neposredni Matjaž Kek to tudi povedal in zavrnil službo selektorja. Sodeč po besedah, gestah in pogledu na Brdu, bi rekel, da je znova lačen zgodbe s Slovenijo," je ocenil Cirman, ki verjame, da Kek niti malo ne bi okleval s košarico, če mu kljub 5 letim in pol intenzivnega dela na Reki ne bi dišala nova reprezentančna zgodba.

"V najboljših letih za trenerja, 57 let, ko si dolgega počitka tudi ne more privoščiti. Po eni strani je Slovenija, upajmo, padla na samo dno in je pot samo navzgor. Pri tem je imel Kek adute v svojih rokah in je sam bolj diktiral pogoje NZS-ju kot obratno. Čeprav je iz besed selektorja in predsednika razbrati, da je šlo bolj za pogovor kot pa prava pogajanja," je pristavil Gruden, ki je bil sicer vso jesen skeptičen, da se bo Kek res vrnil, predvsem zaradi drugih klubskih ponudb in ne nazadnje so na Brdu in NZS-ju še prisotni številni, ki v prvem burnem selektorskem obdobju niso vedno podpirali Keka.

Najlažja prva trojica, najtežja spodnja trojica

Kvalifikacijski žreb je bil za Slovenijo ugoden, po treh izžrebanih-razžrebanih bobnih je bila trojica v skupini G najmanj zveneča in evropsko privlačna. Nosilka Poljska je 10. med deseterico nosilcev, iz drugega bobna Avstrija 18. od 20, Izrael je večno reprezentančno razočaranje glede na svoje vložke. Potem ko je Robbie Keane izžrebal Slovenijo iz četrtega bobna, se je sicer zgodil preobrat in sta v skupino G prišli skoraj najmočnejši možni "slabši" reprezentanci. Makedonija, zmagovalka skupine v Ligi narodov, in nekdaj celo udeleženka evropskega prvenstva Latvija, ki je padla med amaterje.

Na katerem mestu vidite Slovenijo na koncu?

Po pretresanju skupine in nasprotnikov se je trojica, vpeta v nogometno debato, spremenila še v nostradamuse. Kje vidijo Slovenijo po 10 kvalifikacijskih krogih: na prvih dveh mestih, ki prinašata nastop na Euru 2020 ali kje drugje? "Zadovoljen bom z napredkom v sami igri, da se bo ustvarjal nogomet, igralo naprej proti in v napadu. Če bo Slovenija konkurenčna, bo tudi 3. mesto napredek. Moja napoved? Žal bomo tretji," je v napovedi zadržan Gruden, ki visoke cilje raje prepušča Keku in samim igralcem.

"Odvisno, kako si tretji in kako izgubiš. Lahko si tretji s točko in dvema zaostanka, lahko pa s točkovnim prepadom 9 točk do 2. mesta in si točko pred zadnjo Latvijo," je Cirman opozoril, da veliko šteje vtis in občutek, kako se razpletajo kvalifikacijski boji. "Sam bom drzen. Privoščim, želim si, hočem, da je Slovenija druga," napoveduje odločni Celjan iz športne postave Vala 202. "Sam pa vem, da bo Slovenija druga," je prepričano dodal optimistični Jerič.

Kakšno je vaša napoved, kako se bodo za Slovenijo razpletle kvalifikacije za evropsko prvenstvo v nogometu? Ob letu osorej se bomo spomnili napovedi treh sodelujočih v SOS odmevu in tudi MMC-jeve ankete.

Vabljeni k poslušanju celotne epizde (kliknite na spodnjo sliko):

