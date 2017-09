Antetokunmpo dostojno zamenjal mlajšega brata

Thanasis Antetokunmpo statistično najboljši Grk

3. september 2017 ob 09:53

Helsinki - MMC RTV SLO

Po prvi tekmi in takojšnjem dnevu premora slovenski košarkarji na EuroBasketu med drugo in tretjo preizkušnjo nimajo veliko počitka, saj jih v nedeljo ob 15.30 čakajo tretji tekmeci, Grki.

Dvakratni evropski prvaki so bili na prvih dveh obračunih polovično uspešni. V četrtek so pričakovano z 90:61 ugnali Islandce, na sobotnem derbiju proti Franciji pa so klonili s 95:87. Islandci so Grčijo namučili v prvem polčasu, ko so zaostajali le za štiri točke, nato pa so varovanci Kostasa Misasa postavili stvari na svoje mesto. Proti Franciji so bili ves čas v podrejenem položaju in že na odmor so odšli z zelo konkretnim zaostankom 19 točk. Sicer so proti koncu tekme precej znižali razliko, se nekoliko približali, vendar jim je za kaj več zmanjkalo časa, znanja in moči. "Prva tekma proti Islandiji, ki igra nekoliko atipično, ni bil tisti dvoboj, na katerem bi lahko videli značilno grško igro. Kot vedno gojijo trdo obrambo, potrpežljivi so v napadu in zelo močni tudi v skoku. Imajo zelo dobro ekipo. Ni velikih razlik z reprezentancami iz prejšnjih let. Gojijo slog igre, ki temelji predvsem na trdi obrambi in potrpežljivosti v napadu," je za uvod povedal pomočnik slovenskega selektorja Igorja Kokoškova Jaka Lakovič, ki je bil zadolžen za analizo Grkov.



"Grki imajo veliko orožij. Pod koši kraljujeta Printezis in Burusis, kreatorji so vrhunski organizatorji igre, kot so Kalates, Mancaris in Slukas. V Papasu imajo strelca, medtem ko je Panapnikolau eden najbolj vsestranskih igralcev v Evropi. Je podoben tip igralca kot naš Zoran Dragić, ki ga tokrat ni z nami. So zelo dobra ekipa, vredna vsega spoštovanja, a tudi mi imamo svoje adute," je na nosilce grške igre opozoril Lakovič, ki je štiri leta nosil dres atenskega velikana Panathinaikosa. Grki so na začetku priprav igro osnovali okrog fantastičnega Giannisa Anteotkunmpa, morda trenutno celo najboljšega evropskega košarkarja, a nato zaradi poškodbe ostali brez zvezdnika Milwaukeeja. Tako je zdaj grška ekipa oziroma igra povsem drugačna, kot bi bila z njim: "Že pred časom smo vedeli, da ga ne bo. Odsotnost Giannisa je pomembna, tistih tekem, na katerih je igral, pa za analizo sploh nismo gledali. Takrat je bila igra prilagojena njemu in tega ne bi bilo smiselno analizirati."

Thanasis Antetokunmpo statistično najboljši med Grki

Grki imajo vseeno odlično ekipo s številnimi evroligaškimi igralci. Vendarle je v izbrani vrsti Antetokunmpo, Giannisov starejši brat Thanasis, ki je s povprečnim statističnim indeksom 18,5 celo najboljši pri Grčiji. Njegovi glavni orožji sta skok in obramba. Motor igre je Nick Katales, ki branilski par tvori z odličnim Kostasom Slukasom, prvim podajalcem reprezentance. Oba v povprečju dajeta po več kot deset točk. Z 19,5 točke je prvi strelec Jorgos Printezis, s 6,5 skoka pa prvi skakalec Janis Burusis, ki je po reprezentančni upokojitvi Nikosa Zisisa in Vasilisa Spanulisa zdaj kapetan. "Dobro poznamo grške igralce in naši so proti njimi tudi že igrali. Skrivnosti ni. Naredili bomo čim bolj natančno analizo in se pripravili, kolikor lahko. Ne bo veliko časa. Za trenerski štab bo analiza obširna, za igralce pa nekoliko filtrirana. Najbolj pomembno bo, da bo čim več ostalo v glavi. Pripravljeni bomo, kolikor se bo dalo. Če bo energija prava, bomo naredili velik del posla," je še dodal Lakovič.

16-krat sta se Slovenja in Grčija že pomerili. Grčija je uspešnejša z desetimi zmagami. Na evropskih prvenstvih se v zadnjih letih redno srečujeta, saj se bosta v Helsinkih pomerili že na sedmem evropskem prvenstvu zapored. S 4:2 so bili na teh tekmah boljši Grki, ki so zadali Slovencem tudi dva zelo boleča poraza. Leta 2007 so bili po velikem preobratu, ko je imela vrsta Aleša Pipana že praktično dobljeno tekmo, boljši v četrtfinalu v Španiji (63:62), dve leti pozneje pa na Poljskem v obračunu za tretje mesto (57:56). Pred štirimi leti je bila Slovenija na domačem EP-ju na krilih 28 točk Gorana Dragića boljša s 73:65, pred dvema letoma pa je oslabljena klonila z 72:83, ko je 27 točk dal Jaka Blažič. Grčija je ena najboljših evropskih reprezentanc. Letos sodeluje na 27. evropskem prvenstvu. V letih 2005 in pred 30 leti, ko je gostila turnir, je postala prvak, osvojila pa je še eno srebrno in dve bronasti medalji.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik