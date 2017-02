Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Carmelo Anthony je bil najboljši strelec tekme z LA Lakersi, a že sredi druge četrtine so Knicksi zaostajali kar za 27 točk. Foto: Reuters Jeff Hornacek je prav tako prejel številne kritike, saj krizi New Yorka ni videti konca. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anthony v središču govoric o menjavi: Težko se je zbrati, a nekako ostajam miren

Metta World Peace dobil stoječe ovacije

8. februar 2017 ob 19:09

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku je po ponedeljkovi katastrofalni predstavi in gladkem porazu proti LA Lakersom (107:121) alarm. Knicksi imajo vse manj možnosti za končnico.

Predsednik Phil Jackson je le nemočno sedel na svojem standardnem mestu v Madison Saqaure Gardnu in si ogledal šov mladeničev iz Los Angelesa. Julius Randle, Brandon Ingram, Jordan Clarkson in Ivica Zubac so ob veliki pomoči izkušenega Louja Williamsa osmešili favoriziane Knickse.

New York ima 22 zmag in 31 porazov, kar je dovolj le za 12. mesto na Vzhodu. Izgubil je kar 18 izmed zadnjih 24 tekem. Zvezdnik ekipe Carmelo Anthony je bil najboljši strelec srečanja s 26 točkami, a vse bolj glasne so govorice o njegovem odhodu. Menjave igralce so možne do 23. februarja.

Poleti leta 2014 je Anthony podpisal petletno pogodbo, v žep mu bo kapnilo kar 124 milijonov ameriških dolarjev. Predsednik Jackson, ki je osvojil rekordnih enajst naslovov prvaka v Ligi NBA (šest na klopi Chicaga in pet z LA Lakersi), se je o morebitni menjavi pogovarjal že s tremi klubi (Cleveland, Boston in LA Clippers), čeprav ima "Melo" v pogodbi zapisano, da ga klub ne sme zamenjati, če sam ne želi oditi.

Najbolj konkretni so bili pogovori s Clevelandom, a je vodstvo aktualnih prvakov zavrnilo menjavo za Kevina Lova. Cavaliersi so se pripravljeni pogovarjati, a na voljo so le igralci, ki ne igrajo v prvi peterki.

Težko se je zbrati, a nekako ostajam miren

"Vse te govorice so velik test zame. Težko se je zbrati, a nekako ostajam miren. Zelo sem moram zbrati za vsako tekmo posebej. Ni lahko v takem položaju vsak večer voditi ekipe. Vsak dan sem v časopisih, navijači to preberejo in seveda ob slabših igrah prejmem žvižge. V garderobi je še vedno zelo pozitivno vzdušje in vsi smo prepričani, da se lahko vse skupaj zasuka, kar bi pomenilo preboj v končnico," je poudaril Anthony.

Metta World Peace dobil stoječe ovacije

Pika na i ponedeljkovemu polomu proti LA Lakersom se je zgodila v zadnjih dveh minutah srečanja. "Hočemo Metto!" je odmevalo s polnih tribun. Vsi gledalci so bili na nogah, ko je vstopil Metta World Peace in zadel met z desne strani. 37-letni veteran, bolj znan kot Ron Artest, je v sezoni 2013/14 igral za Knickse, zdaj pa je mentor mladim košarkarjem Lakersov, ki imajo le 18 zmag. Veliko tekem so izgubili v končnici zaradi pomanjkanja izkušenj.

