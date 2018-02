Anže Kopitar dosegel 22. gol sezone

Hokejisti Los Angelesa so v gosteh premagali Florido s 3:1 in niz zmag podaljšali na tri.

Jonathan Quick, ki je na zadnjih osmih tekmah popeljal Kralje do ene same zmage, je bil tokrat izjemno razpoložen, saj je zaustavil kar 35 strelov. "Bil je odličen, dal nam je mirnost. Bil je zanesljiv in nam vlil veliko samozavesti," je vratarja pohvalil trener LA-ja John Stevens. Sam Quick pa je bil kratek: "Tekma kot tekma, dobili smo dve točki."

Florida je povedla v 12. minuti, nato so gole dosegali le še Kralji, zadnjega Anže Kopitar na začetku zadnje tretjine. Zanj je bil to 22. gol v sezoni.

Liga NHL, tekme 9. februarja:

FLORIDA - LOS ANGELES 1:3

Ekblad 12.; Shore 24., Brodzinski 37., Kopitar 41.



NY ISLANDERS - DETROIT * 7:6

NY RANGERS - CALGARY 4:3

WASHINGTON - COLUMBUS 4:2

CAROLINA - VANCOUVER 4:1

WINNIPEG - ST. LOUIS 2:5

DALLAS - PITTSBURGH ** 4:3

ANAHEIM - EDMONTON 3:2

* - v podaljšku

** - po kazenskih strelih

Tekme 10. februarja:

BOSTON - BUFFALO

TORONTO - OTTAWA

MONTREAL - NASHVILLE

TAMPA BAY - LOS ANGELES

COLUMBUS - NEW JERSEY

CAROLINA - COLORADO

MINNESOTA - CHICAGO

ARIZONA - PHILADELPHIA

SAN JOSE - EDMONTON

Vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 54 37 14 3 77 BOSTON BRUINS 52 33 11 8 74 WASHINGTON CAPITALS 54 32 17 5 69 TORONTO MAPLE LEAFS 56 32 19 5 69 PITTSBURGH PENGUINS 56 30 22 4 64 NEW JERSEY DEVILS 53 27 18 8 62 PHILADELPHIA FLYERS 54 26 19 9 61 NEW YORK ISLANDERS 56 27 23 6 60 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 55 25 21 9 59 COLUMBUS BLUE JACKETS 54 27 23 4 58 NEW YORK RANGERS 55 26 24 5 57 FLORIDA PANTHERS 52 23 23 6 52 DETROIT RED WINGS 53 21 23 9 51 MONTREAL CANADIENS 54 22 26 6 50 OTTAWA SENATORS 53 19 25 9 47 BUFFALO SABRES 54 15 29 10 40 Zahod: T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 54 36 14 4 76 NASHVILLE PREDATORS 53 32 12 9 73 WINNIPEG JETS 55 32 14 9 73 ST. LOUIS BLUES 57 34 20 3 71 DALLAS STARS 56 33 19 4 70 LOS ANGELES KINGS 54 30 19 5 65 MINNESOTA WILD 54 29 19 6 64 SAN JOSE SHARKS 54 28 18 8 64 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 55 28 19 8 64 ANAHEIM DUCKS 56 27 19 10 64 COLORADO AVALANCHE 53 29 20 4 62 CHICAGO BLACKHAWKS 54 24 22 8 56 EDMONTON OILERS 53 23 26 4 50 VANCOUVER CANUCKS 55 21 28 6 48 ARIZONA COYOTES 54 13 32 9 35

