Anže Kopitar igralec tekme v Arizoni

Los Angeles na zadnjem mestu, ki še vodi v končnico

1. februar 2017 ob 07:49

Phoenix - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je dosegel gol in bil med podajalci pri preostalih dveh v zmagi hokejistov Los Angelesa na gostovanju pri Arizoni (3:2), s katerim se je začela zadnja tretjina rednega dela Lige NHL.

Kopitar je dosegel šesti gol v sezoni v 11. minuti, ko je izničil vodstvo gostiteljev. "Gol nas je prebudil. V drugem delu prve tretjine smo počeli, kar smo hoteli," je povedal Kopitar. Arizona je povedla tik pred koncem druge tretjine z golom Ryana Whita, vendar je že 15 sekund pozneje izid na 2:2 poravnal Jordan Nolan.

Odločitev je padla minuto in 49 sekund pred koncem po zadetku Jaka Muzzina ob igralcu več na ledu. "Mislim, da smo v zadnji tretjini trikrat zadeli okvir vrat. Upali smo, da bo en plošček vendarle šel v mrežo," je povedal trener Los Angelesa Darryl Sutter. Razmerje v strelih je bilo 39:32 v korist Kraljev, 14:2 v zadnji tretjini.

Kopitar je svoj učinek v sezoni povišal na 24 podaj, s čimer je prvi podajalec ekipe. Tri točke je Hrušičan zbral le še na dveh tekmah v sezoni, 4. decembra proti Montrealu in 14. januarja proti Winnipegu, obakrat samo s podajami.

Los Angeles je z zmago prehitel moštvo St. Louisa, pred katerim ima točko prednosti na osmem mestu Zahoda, ki še vodi v končnico. Kralji se po seriji petih gostovanj vračajo v svojo dvorano, kjer bodo odigrali dvoboj s Coloradom, nato pa jih spet čakajo štiri zaporedna gostovanja.

ARIZONA - LOS ANGELES 2:3

Martinook 9., White 39.; Kopitar 11., Nolan 39. (Kopitar), Muzzin 59. (Kopitar)



NY ISLANDERS - WASHINGTON 3:2

NY RANGERS - COLUMBUS 4:6

PITTSBURGH - NASHVILLE 4:2

CAROLINA - PHILADELPHIA 5:1

MONTREAL - BUFFALO 5:2

DETROIT - NEW JERSEY 3:4

TAMPA BAY - BOSTON 3:4

FLORIDA - OTTAWA 6:5

ST. LOUIS - WINNIPEG 3:5

DALLAS - TORONTO 6:3

EDMONTON - MINNESOTA 2:5

ANAHEIM - COLORADO 5:1

SAN JOSE - CHICAGO 3:1

Tekme 1. februarja:

WASHINGTON - BOSTON

CALGARY - MINNESOTA

LOS ANGELES - COLORADO

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 51 30 14 7 67 OTTAWA SENATORS 48 26 16 6 58 BOSTON BRUINS 53 26 21 6 58 TORONTO MAPLE LEAFS 48 23 16 9 55 FLORIDA PANTHERS 51 22 19 10 54 TAMPA BAY LIGHTNING 51 22 23 6 50 BUFFALO SABRES 49 20 20 9 49 DETROIT RED WINGS 50 20 21 9 49 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 50 33 11 6 72 COLUMBUS BLUE JACKETS 49 33 12 4 70 PITTSBURGH PENGUINS 49 31 13 5 67 NEW YORK RANGERS 50 31 18 1 63 PHILADELPHIA FLYERS 51 25 20 6 56 NEW YORK ISLANDERS 48 22 17 9 53 CAROLINA HURICANES 49 22 20 7 51 NEW JERSEY DEVILS 51 21 21 9 51 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 49 33 11 5 71 CHICAGO BLACKHAWKS 52 30 16 5 65 NASHVILLE PREDATORS 50 24 18 8 56 ST. LOUIS BLUES 50 24 21 5 53 DALLAS STARS 51 21 20 10 52 WINNIPEG JETS 53 24 25 4 52 COLORADO AVALANCHE 47 13 32 2 28 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 51 32 17 2 66 ANAHEIM DUCKS 52 28 15 9 65 EDMONTON OILERS 52 28 16 8 64 LOS ANGELES KINGS 50 25 21 4 54 CALGARY FLAMES 52 25 24 3 53 VANCOUVER CANUCKS 50 23 21 6 52 ARIZONA COYOTES 49 16 27 6 38

