Anže Kopitar izbran za igralca tekme

Nashville premagal Calgary

24. marec 2017 ob 07:40

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v lovu na končnico premagali Winnipeg s 5:2, a za mesti, ki še vodijo v končnico zaostajajo za osem točk.

Kljub visoki zmagi je bilo dolgo precej izenačeno, saj so Jetsi še ob koncu druge tretjine vodili z 2:1. Kralji so v razmiku slabih osmih minut dosegli tri gole. Za igralca tekme je bil izbran Anže Kopitar, ki je dosegel gol in podajo. Ob igralski prednosti sta gol dosegla še Drew Doughty in Marian Gaborik.

Nashville je s 3:1 premagal Calgary in s tem pred Kralji ohranja osem točk prednosti. Obe ekipi imata do konca rednega dela le še devet tekem.

"Tako učinkovita tekma ti veliko da. V soboto je nova tekma, kjer moramo ponoviti tako igro," ob pogledu na lestvico razmišlja Kopitar.

Liga NHL, tekme 23. marca:

LOS ANGELES - WINNIPEG 5:2

Kopitar 15., Muzzin 37., Gaborik 43., Doughty 44. (Kopitar), Pearson 50.; Perreault 7., Laine 19.



BOSTON - TAMPA BAY 3:6

WASHINGTON - COLUMBUS * 2:1

TORONTO - NEW JERSEY 4:2

MONTREAL - CAROLINA 1:4

OTTAWA - PITTSBURGH * 2:1

FLORIDA - ARIZONA 3:1

ST. LOUIS - VANCOUVER 4:1

NASHVILLE - CALGARY 3:1

MINNESOTA - PHILADELPHIA 1:3

CHICAGO - DALLAS * 3:2

COLORADO - EDMONTON 4:7

* - po kazenskih strelih

Tekme 24. marca:

PITTSBURGH - NY ISLANDERS

DETROIT - TAMPA BAY

DALLAS - SAN JOSE

ANAHEIM - WINNIPEG

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 74 41 24 9 91 OTTAWA SENATORS 73 41 24 8 90 TORONTO MAPLE LEAFS 73 35 23 15 85 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 73 48 17 8 104 PITTSBURGH PENGUINS * 73 46 17 10 102 COLUMBUS BLUE JACK. * 73 47 19 7 101 WILD CARD NEW YORK RANGERS 74 45 25 4 94 BOSTON BRUINS 74 38 30 6 82 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 72 34 26 12 80 TAMPA BAY LIGHTNING 73 35 29 9 79 CAROLINA HURICANES 72 32 27 13 77 PHILADELPHIA FLYERS 73 34 31 8 76 FLORIDA PANTHERS 73 32 30 11 75 BUFFALO SABRES 74 30 32 12 72 DETROIT RED WINGS 72 29 32 11 69 NEW JERSEY DEVILS 73 27 34 12 66 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 74 48 20 6 102 MINNESOTA WILD 73 44 23 6 94 ST. LOUIS BLUES 73 40 28 5 85 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 73 42 24 7 91 ANAHEIM DUCKS 73 39 23 11 89 EDMONTON OILERS 74 40 25 9 89 WILD CARD CALGARY FLAMES 74 41 29 4 86 NASHVILLE PREDATORS 73 37 25 11 85 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 73 35 31 7 77 WINNIPEG JETS 74 33 34 7 73 DALLAS STARS 73 29 33 11 69 VANCOUVER CANUCKS 73 29 35 9 67 ARIZONA COYOTES 74 27 38 9 63 COLORADO AVALANCHE 73 20 50 3 43

S. J.