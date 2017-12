Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Kralji so najbolj vroča ekipa v Ligi NHL. Foto: Reuters Dodaj v

Anže Kopitar ob jubileju že na petem mestu v Ligi NHL

Kralji na vrhu Zahodne konference

6. december 2017 ob 07:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zmagoviti nalet so hokejisti Los Angelesa po uspešni turneji prenesli tudi na svoj led, kjer so po siloviti zadnji tretjini odpravili Minnesoto s 5:2. V ospredju je bil s tremi točkami spet Anže Kopitar.

Do 45. minute je bolje kazalo gostom, ki so po zaslugi dobre igre v drugi tretjini vodili z 2:1. Za izenačenje je na začetku zadnje tretjine po lepi podaji Kopitarja poskrbel Marian Gaborik. Odločitev je padla v slabi minuti in pol sredi zadnjega dela, ko sta se med strelce vpisala Adrian Kempe in Gaborik. Končni izid je z zadetkom v prazno mrežo - drugim v zadnjih dveh tekmah - postavil Kopitar, ki je bil podajalec tudi pri četrtem golu Los Angelesa. Ob tem je dosegel jubilejno 500. podajo v Ligi NHL.

Kopitar je na 29 tekmah zbral 34 točk, kar je peti najboljši dosežek v celotni Ligi NHL. Pred njim so le Nikita Kučerov (40), Steven Stamkos (38), Johnny Gaudreau (36) in Blake Wheeler (36).

Kralji so slavili šestič zapored, kar je trenutno najdaljši zmagoviti niz v ligi. Jonathan Quick je ustavil 19 strelov na svoja vrata. Več dela je imel na drugi strani Devan Dubnyk, ki se je soočil z 28 streli.

"Mislim, da uvodni dve tretjini nismo igrali tako, kot znamo. Zdi se mi, da so to čutili vsi v dvorani. A potem, ko smo pred zadnjo tretjino zaostajali za gol, smo vedeli, da moramo pokazati več. V zadnji tretjini sva z Gaborikom spet ustvarila pravo kemijo na ledu. Pomagalo je, seveda, da smo kmalu po začetku tretjine zadeli, nato pa smo imeli še malo sreče z odbitkom pri zadetku Kempa. Jasno, vzamemo ga. Uspelo nam je tekmo pripeljati do konca. Mislim, da tekmeci v zadnjem delu igre niso imeli veliko priložnosti, saj smo dobro opravili delo," je za LA Kings Insider po tekmi povedal kapetan kraljev.

Kopitar je še dodal, da z Gaborikom odlično sodelujeta: "Daš mu plošček tja, kjer ga potrebuje, in največkrat bo tudi zadel. To je to, kar bomo tudi v nadaljevanju sezone najbolj potrebovali od njega."

Los Angeles, ki se je na vrhu Zahodne konfenerce po točkah izenačil z Nashvillom, bo v noči na petek gostil Ottawo.

LOS ANGELES - MINNESOTA 5:2

Muzzin 35., Gaborik 45. (podaja Kopitar), 55. (Kopitar), Kempe 53., Kopitar 60.; Coyle 31., Ennis 36.



COLUMBUS - NEW JERSEY 1:4

PITTSBURGH - NY RANGERS 3:4

MONTREAL - ST. LOUIS 3:4

DETROIT - WINNIPEG 5:1

TAMPA BAY - NY ISLANDERS 6:2

DALLAS - NASHVILLE 2:5

COLORADO - BUFFALO 2:4

VANCOUVER - CAROLINA 3:0

VEGAS - ANAHEIM * 4:3



* - po kazenskih strelih

Tekme 6. decembra:

TORONTO - CALGARY

WASHINGTON - CHICAGO

EDMONTON - PHILADELPHIA

ANAHEIM - OTTAWA

