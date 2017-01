Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar v letošnji sezoni pri Los Angeles Kingsih igra v vlogi kapetana. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anže Kopitar

Hrušičan o težavah v letošnji sezoni

11. januar 2017 ob 08:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Daleč od tega, da bi bila ta črka "C" zakleta oziroma kar koli se že govori. Ne vem, zakaj moja igra ne steče, mislim pa, da sem na pravi poti, da bo počasi steklo.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki je pred začetkom letošnje sezone Lige NHL postal kapetan Los Angeles Kingsov, letos na ledu ne blesti tako, kot je v zadnjih letih. Na 36 tekmah je zbral 20 točk - 4 gole in 16 podaj, kar je precej manj kot v prejšnjih devetih sezonah, v katerih je bil po točkah vselej najboljši posameznik v ekipi. V lanski sezoni je Hrušičan, ki je v intervjuju na spletni strani AK-11.com spregovoril o letošnji sezoni, na 81 tekmah zbral 74 točk (25 golov). Pred letom dni je s kalifornijsko ekipo podpisal osemletno pogodbo, vredno 80 milijonov ameriških zelencev; AK-11.com in NHL.com.