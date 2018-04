Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Anže Kopitar

18. april 2018 ob 07:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

S tremi doseženimi zadetki v celi seriji ne moreš napredovati. Naleteli smo na zelo vročega vratarja, ki ga nismo znali prebiti. Izpad. Ni kaj dosti dodati glede tega.

V naslednjih dneh imamo zdravniške preglede in zaključne sestanke s trenerji in s športnim direktorjem, tako da bo vse skupaj kar zaposleno. V Slovenijo me zaradi teh obveznosti zagotovo ne bo vsaj še dva tedna.

Anže Kopitar po izpadu v prvem krogu končnice Lige NHL, v katerem je Los Angeles z 0:4 v zmagah izgubil proti Vegasu.

