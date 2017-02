Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 33 glasov Ocenite to novico! Anže Lanišek je zenačil svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Foto: EPA VIDEO Finalna skoka Laniška in... Sorodne novice V Pjongčangu le Ziobro pred Laniškom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anže Lanišek v Pjongčangu tik pod zmagovalnim odrom

V četrtek ob 11. uri še ena tekma

15. februar 2017 ob 11:05,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 13:50

Pjongčang - MMC RTV SLO

Anže Lanišek je na generalki skakalcev za olimpijske igre v Pjongčangu osvojil 4. mesto, s čimer je izenačil svojo najvišjo uvrstitev v svetovnem pokalu. Prepričljivo je slavil Stefan Kraft.

Lanišek je bil po prvi seriji deseti (130 m), v finalu pa je dosegel daljavo tekme - 139,5 metra - in se zavihtel tik pod stopničke. Na četrtem mestu je pristal tudi decembra leta 2015 v Nižnjem Tagilu. Pred njim so bili poleg Krafta (293,5 točke), ki je suvereno vodil že po prvi seriji, le še Andreas Wellinger (279,8) in Kamil Stoch (268,2).

Lanišek je že v torek nakazal, da mu velika olimpijska naprava leži, saj je bil drugi v kvalifikacijah. Le malokdo pa je slutil, da bo na tekmi tako visoko. To so šele njegove tretje točke v svetovnem pokalu v tej sezoni.

Finalni skok se ni posrečil Petru Prevcu, ki je bil po prvi seriji deveti. V drugo je skočil 122,5 m in končal na 13. mestu, tako da mu deseto mesto v skupnem seštevku še vedno beži. Do točk sta prišla še Domen Prevc s 17. mestom in Jernej Damjan s 24. mestom.

Kraft si je pot do zmage tlakoval že v prvem skoku, ko je pristal pri 138 m. Imel je več kot deset točk naskoka pred Wellingerjem. Tretji je bil Daniel Andre Tande, četrto mesto pa sta si delila Kamil Stoch in Michael Hayböck. Peter Prevc je v prvi seriji pristal pri 131,5 metra in je za vodilnim Kraftom zaostajal za 25 točk. Domen Prevc je skočil meter manj in je zasedal 16. mesto. Jernej Damjan je finale ujel kot zadnji, 30.

Za las je brez finala na 31. mestu ostal Jurij Tepeš. Prav tako sta se morala le z enim skokom zadovoljiti Cene Prevc (36. mesto) in Anže Semenič (44.)

V četrtek bo ob 11. uri v Južni Koreji še ena tekma.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 138,0/137,5 293,5 2. A. WELLINGER NEM 136,0/136,0 279,8 3. K. STOCH POL 126,5/134,0 268,2 4. A. LANIŠEK SLO 130,0/139,5 256,8 5. S. LEYHE NEM 130,5/139,5 256,7 6. D.-A. TANDE NOR 132,5/126,5 254,6 7. M. KOT POL 131,0/127,0 252,5 8. M. HAYBÖCK AVT 132,0/129,0 251,2 9. K. GEIGER NEM 131,0/123,0 245,2 ... 13. P. PREVC SLO 131,5/122,5 239,3 17. D. PREVC SLO 129,0/126,5 233,9 24. J. DAMJAN SLO 123,0/130,0 227,3

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 138,0 148,4 2. A. WELLINGER NEM 136,0 136,8 3. D.-A. TANDE NOR 132,5 131,2 4. K. STOCH POL 126,5 128,5 . M. HAYBÖCK AVT 132,0 128,5 6. M. KOT POL 131,0 125,6 7. K. GEIGER NEM 131,0 124,6 8. A. WANK NEM 134,0 124,2 9. P. PREVC SLO 131,5 123,6 10. A. LANIŠEK SLO 130,0 122,8 . R. JOHANSSON NOR 129,0 122,8 ... 16. D. PREVC SLO 129,0 119,5 30. J. DAMJAN SLO 123,0 105,3 ------------ zunaj finala: ------------ 31. J. TEPEŠ SLO 121,5 103,4 36. C. PREVC SLO 121,5 98,9 44. A. SEMENIČ SLO 114,5 91,4

Po 20. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 1.240 točk 2. S. KRAFT AVT 1.140 3. D. A. TANDE NOR 1.074 4. D. PREVC SLO 892 5. A. WELLINGER NEM 788 6. M. KOT POL 783 7. M. HAYBÖCK AVT 651 8. M. FETTNER AVT 611 9. M. EISENBICH. NEM 587 10. P. ZYLA POL 516 11. P. PREVC SLO 509 ... 22. J. TEPEŠ SLO 249 30. J. DAMJAN SLO 104 36. C. PREVC SLO 67 . A. LANIŠEK SLO 67 51. A. SEMENIČ SLO 16 65. B. PAVLOVČIČ SLO 3

R. K.