Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zdaj ni nikakršnih ovir, da se ne bi Anže Kopitar pridružil slovenski reprezentanci, ki jo maja čaka nastop na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anžeta Kopitarja tokrat ne bo v končnici

Na Zahodu znani vsi udeleženci končnice

3. april 2017 ob 08:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so si zadnji udarec zadali kar sami. Na domačem ledu so z 2:1 izgubili proti Arizoni in si dokončno zaprli vrata končnice v Ligi NHL.

Z zmago bi si Kralji še podaljšali upanje, saj je pred tem Nashville izgubil v St. Louisu (4:1), toda varovanci Darryla Sutterja so proti drugemu najslabšemu moštvu lige prikazali še eno bledo predstavo.

Aleksander Burmistrov je načel Jonathana Quicka 13 sekund pred koncem prve tretjine, na začetku druge pa je vodstvo povišal Anthony Duclair. Častni zadetek je dosegel Alec Martinez v 45. minuti. Med podajalci je bil tudi Anže Kopitar.

Kralji so imeli veliko premoč, vendar je v vratih Kojotov blestel Mike Smith, ki je zbral 34 obramb. Na drugi strani je Jonathan Quick zaustavil 13 strelov.

Spet je zatajil napad Los Angelesa, ki je devetič na zadnjih enajstih obračunih dosegel dva gola ali manj. Kralji so ostali brez končnice drugič v zadnjih treh sezonah.

Neuvrstitev v končnico pomeni, da bo Anže Kopitar lahko v začetku maja zaigral za slovensko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Parizu, kjer Rise čakajo Kanada, Finska, Češka, Švica, Belorusija, Norveška in Francija.

LOS ANGELES - ARIZONA 1:2

Martinez (podaja Kopitar) 45.; Burmistrov 20., Duclair 24.

ST. LOUIS - NASHVILLE 4:1

CHICAGO - BOSTON 2:3

BUFFALO - NY ISLANDERS 2:4

PITTSBURGH - CAROLINA 3:2

TAMPA BAY - DALLAS 6:3

COLUMBUS - WASHINGTON 2:3

MINNESOTA - COLORADO 5:2

VANCOUVER - SAN JOSE 1:3

NY RANGERS - PHILADELPHIA 4:3

CALGARY - ANAHEIM 3:4



Tekme 3. aprila:

BUFFALO - TORONTO

DETROIT - OTTAWA

FLORIDA - MONTREAL

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS * 78 45 24 9 99 BOSTON BRUINS 79 43 30 6 92 TORONTO MAPLE LEAFS 77 38 24 15 91 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 78 52 18 8 112 PITTSBURGH PENGUINS * 78 48 19 11 107 COLUMBUS BLUE JACK. * 78 49 21 8 106 WILD CARD NEW YORK RANGERS * 79 47 26 6 100 OTTAWA SENATORS 77 41 27 9 91 ------------------------------------- TAMPA BAY LIGHTNING 78 39 29 10 88 NEW YORK ISLANDERS 78 37 29 12 86 CAROLINA HURICANES 78 35 29 14 84 PHILADELPHIA FLYERS 79 38 33 8 84 FLORIDA PANTHERS 78 33 34 11 77 BUFFALO SABRES 78 32 34 12 76 DETROIT RED WINGS 78 31 35 12 74 NEW JERSEY DEVILS 78 27 37 14 68 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 79 50 22 7 107 MINNESOTA WILD * 79 46 25 8 100 ST. LOUIS BLUES * 78 43 28 7 93 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS * 79 43 23 13 99 EDMONTON OILERS * 78 44 25 9 97 SAN JOSE SHARKS * 79 44 28 7 95 WILD CARD CALGARY FLAMES * 79 44 31 4 92 NASHVILLE PREDATORS * 79 40 28 11 91 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 78 37 34 7 81 WINNIPEG JETS 79 37 35 7 81 DALLAS STARS 79 32 36 11 75 VANCOUVER CANUCKS 78 30 39 9 69 ARIZONA COYOTES 79 29 41 9 67 COLORADO AVALANCHE 78 21 54 3 45 * - v končnici





R. K.