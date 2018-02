Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 12 glasov Ocenite to novico! Anže Bašelj bo vsak dan pričaral vzdušje iz Južne Koreje tudi izven tekmovališč. Foto: MMC RTV SLO

Anžetova (video)razglednica: Jutranja spokojnost

2.561 stanovanj v medijski vasi

7. februar 2018 ob 10:20

Pjongčang - MMC RTV SLO

Anže Bašelj je hitro premagal časovno razliko in na prizorišču olimpijskih iger v Južni Koreji že posnel prvo razglednico.

Njegova uvodna postaja je bila medijska vas v Gangneungu, kjer bo novinarska ekipa RTV Slovenija preživela večino časa. Mesto leži ob morju, 225 kilometrov od Seula. V njem so tudi olimpijska prizorišča za hokej in drsalne športe.



V medijski vasi je 6.021 sob v 23 stavbah z 2.561 stanovanji. Vsa so že prodana in bodo vseljena po olimpijskih igrah.

Več pa v spodnjem videu, kjer boste videli tudi, kako izgleda novinarska soba.

VIDEO Anže Bašelj v medijski vasi

R. K.