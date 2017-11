Apokalipsa na San Siru

Italijani po 60 letih brez svetovnega prvenstva

14. november 2017 ob 10:02

Milano - MMC RTV SLO

Italijanska športna javnost je po neuvrstitvi azzurrov na SP v šoku. Trpljenje nogometnega naroda najbolj simbolizira jok legendarnega Gianluigija Buffona, ki je hlipajoč končal kariero v reprezentanci.

Kljub zmagi Švedske na prvi tekmi so bili v Italiji prepričani, da jim bo v Milanu uspelo nadomestiti zaostanek 0:1. Toda Švedi so s taktično izjemno igro in fanatično borbenostjo v peklu San Sira odbili vse napade štirikratnih svetovnih prvakov. 0:0 je pomenilo, da bodo azzurri šele drugič v zgodovini, ponovno po 60 letih, izpustili zbor najboljših reprezentanc na svetu. Ko se Italija leta 1958 ni uvrstila na svetovno prvenstvo, šest od 29 letošnjih udeleženk svetovnega prvenstva sploh še ni obstajalo.

Buffon: To je socialna tragedija za Italijo

"Končal sem, čas je tiran, ki me je premagal. Ni mi žal sebe, temveč italijanskega nogometa, ki je doživel boleč udarec. Neudeležba na svetovnem prvenstvu je socialna tragedija za Italijo," je bil neutolažljiv 39-letni Buffon, ki je že pred časom napovedal, da bo končal reprezentančno kariero po svetovnem prvenstvu v Rusiji. Če bi tam nastopil, bi postal svetovni rekorder s šestimi udeležbami na SP-jih. Poleg Buffona, ki je 175-krat oblekel državni dres in leta 2006 postal svetovni prvak, so podobno razmišljali tudi Andrea Barzagli, Daniele De Rossi in Giorgio Chiellini.

Ventura še ni odstopil

"Konec, apokalipsa, smrt na San Siru," je le nekaj naslovov v italijanskih časnikih, ki bolj kot po igralcih udrihajo po "najslabšem italijanskem selektorju vseh časov Gian Pieru Venturi" in vrhu nogometne zveze. Navijači so ogorčeni, ker Ventura takoj po tekmi ni odstopil, ampak je obotavljajoče povedal: "Pretehtati moram cel kup stvari in se pogovoriti s predsednikom." Predsednik Tavecchia si je vzel dva dni časa za razmislek, nato pa bo spregovoril javnosti.

Rossi zahteval, da v igro vstopi Insigne

O zaupanju igralcev selektorju Venturi je zgovorna tudi zgodba na italijanski klopi v drugem polčasu. Ko je eden izmed pomočnikov selektorja ukazal Danieleju De Rossiju, naj se začne ogrevati, ga je vezist Rome zavrnil. "Zakaj za hudiča naj grem jaz v igro? Ne potrebujemo remija, ampak zmago," je povedal Rossi in pokazal v smer Lorenza Insigneja. Napadalec Napolija je letos v izjemni formi in vsi so se spraševali, zakaj ga Ventura ni postavil že v začetno enajsterico.

Če bi resno vzeli prijateljske tekme ...

Italijani so si za izpad deloma krivi tudi sami. Žreb v kvalifikacijah jim je za nosilca skupine namenil Španijo, ki se je izkazala za premočno in se je kot prva neposredno uvrstila na zaključni turnir. Zakaj niso bili Italijani nosilci na žrebu? Tudi zato, ker so med julijem 2012 in julijem 2015 zmagali le na petih od 21 prijateljskih tekem. Očitno jih niso jemali resno, posledično so pred žrebom zdrsnili v drugi boben, kar se je izkazalo za usodno.

0:0 na šestih tekmah zapored

Še zanimivost, na zadnjih šestih tekmah dodatnih kvalifikacij za udeležbo v Rusiji ni bil dosežen niti en zadetek.

R. K.