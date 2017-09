Apotekarjeva v Mariboru do evropskega zlata

Ocenite to novico!

Drugi dan EP-ja za mladince boljši za Slovence

16. september 2017 ob 19:29

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Drugi dan evropskega mladinskega prvenstva za judoiste v Mariboru je bil za slovensko izbrano vrsto precej bolj uspešen kot prvi, ko so vsi borci klonili v uvodnih borbah. Tokrat je najvišje posegla Klara Apotekar med borkami do 78 kilogramov in osvojila naslov prvakinje.

Apotekarjeva, ki že uspešno nastopa tudi v članski konkurenci v kategoriji do 78 kilogramov, mladinska konkurenca je namreč v judu obsežna, saj vključuje borce in borke, stare med 15. in 21. letom, je bila danes tista, ki je poskrbela za najbolj odmeven rezultat v slovenski ekipi.

Apotekarjeva, ob blazini jo je vodila večkratna evropska prvakinja Petra Nareks, je prvo borbo dobila suvereno s končnim prijemom, tudi v četrtfinalu je tekmico strla z močnim končnim prijemom. V polfinalu se je pomerila s Francozinjo Chloe Dollin in jo prav tako premagala predčasno z iponom, tokrat z vzvodom.

V finalu se je evropska prvakinja do 23 let iz leta 2015 pomerila s kadetsko evropsko prvakinjo, Rusinjo Marino Bukrejevo. Redni del borbe ni prinesel zmagovalke, za zlato točko pa je bila boljša Apotekarjeva, ki je slavila po kazni Rusinji zaradi neaktivnosti.

"To je moja prva z mladinskega evropskega prvenstva, saj z evropskega še nisem imela kolajne, sem pa bila druga na mladinskem svetovnem prvenstvu. Današnje prve tri borbe so šle gladko, finale pa je bil zelo težek. Nasprotnica je bila zelo visoka, močna, a posrečilo se mi je. Pritiska danes sicer posebnega ni bilo, zadala sem si svoj cilj in mu sledila," je po zmagi dejala Apotekarjeva, sicer polsestra bronaste olimpijke iz Ria 2016 Ane Velenšek, ki je Klaro tudi bodrila v dvorani.

Uspešno je nastopal tudi Matej Vidmar med 34 borci do 81 kilogramov. Vidmar je uvodni borbi dobil, nato pa se v osmini finala pomeril s Francozom Paulom Livolsijem in osem sekund pred koncem borbe klonil po iponu ter ostal brez rezultata.

Sreče z žrebom ni imel domači adut Enej Marinič, ki je po letih še kadet. Marinič se je že v prvi borbi kategorije nad 100 kg pomeril z močnim Gruzijcem Amiranijem Cikoridzejem, imel pobudo, a proti koncu borbe padel na hrbet za ipon. Tudi Andrejo Leški je med borkami do 63 kilogramov doletela podobna usoda.

V Mariboru ta konec tedna nastopa skoraj 500 borcev in bork iz 41 držav, tekmovanje pa se bo v nedeljo zaključilo z ekipnim prvenstvom, ki bo prvič del olimpijskega programa v Tokiu 2020.