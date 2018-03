Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Isco se je veselil svojega 8., 9. in 10. gola za Španijo. Foto: Reuters Lionel Messi je nemočno opazoval razplet tekme. Foto: Reuters Dodaj v

Argentina ponižana: Španija ji je nasula kar šest golov

Nemci izgubili prvič po 22 tekmah

28. marec 2018 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Argentina je brez poškodovanega Lionela Messija doživela najvišji poraz v svoji zgodovini, saj je v Madridu izgubila proti Španiji kar s 6:1.

To je izenačen najvišji poraz gavčev, ti so namreč z izidom 6:1 leta 1958 izgubili proti Češkoslovaški, leta 2009 pa proti Boliviji.

Gostitelji so bili neverjetno učinkoviti, saj so v okvir vrat sprožili natanko šest strelov, žoga pa je prav vselej končala za hrbtom Sergia Romera in Willyja Caballera. Ta je že v 22. minuti zamenjal poškodovanega Romera. Španske strelske vaje je v 12. minuti začel Diego Costa, ki je zadel z osrčja kazenskega prostora.

Isco zabil tri gole

Vajeti je nato prevzel Isco, ki se je veselil hat-tricka. Edino argentinsko luč upanja je v 39. minuti prižgal Nicolas Otamendi, ki je z glavo znižal na 2:1.

Lopetegui še ne pozna poraza

Španija je niz neporaženosti podaljšala že na 18 tekem, odkar je mesto selektorja prevzel Julen Lopetegui. Španijo do svetovnega prvenstva čakata le še prijateljski tekmi s Švico in Tunizijo, 15. junija pa se bo na SP-ju v Rusiji pomerila s Portugalsko.

Nemci izgubili prvič po 22 tekmah

Prvič po skoraj štirih letih sta se srečali Nemčija in Brazilija. V polfinalu zadnjega svetovnega prvenstva je Nemčija slavila kar s 7:1, tokrat so slavili Brazilci z 1:0. Za edini gol je v prvem polčasu poskrbel Jesus. To je za Nemčijo prvi poraz po 22 tekmah neporaženosti.

Prijateljske tekme:

UKRAJINA - JAPONSKA 2:1 (1:1)

Ueda 21./ag, Karavajev 69.; Makino 41.

IRAK - SIRIJA 1:1 (0:0)

RUSIJA - FRANCIJA 1:3 (0:1)

Smolov 68.; Mbappe 40., 83., Pogba 49.

KOSOVO - BURKINA FASO 2:0 (0:0)

Muriqi 73., Paqarada 90.

ČRNA GORA - TURČIJA 2:2 (1:2)

Ivanić 45., Mugoša 87.; Under 11., Yokuslu 23.

ŠVICA - PANAMA 6:0 (4:0)

Džemaili, Xhaka 31./11-m, Embolo 33., Zuber 39., Gavranović 49., Frei 68.

BiH - SENEGAL 0:0

DANSKA - ČILE 0:0

EGIPT - GRČIJA 0:1 (0:1)

Karelis 29.

MADŽARSKA - ŠKOTSKA 0:1 (0:0)

Phillips 48.

LUKSEMBURG - AVSTRIJA 0:4 (0:2)

Arnautović 4., Grillitsch 39., Gregoritsch 59., Žulj 81.

ROMUNIJA - ŠVEDSKA 1:0 (0:0)

Rotariu 57.



BELGIJA - SAVDSKA ARABIJA 4:0 (2:0)

Lukaku 13., 39., Batshuayi 77., De Bruyne 78.

NEMČIJA - BRAZILIJA 0:1 (0:1)

Jesus 37.

POLJSKA - JUŽNA KOREJA 3:2 (2:0)

Lewandowski 32., Grosicki 45., Zielinski 90.; Li 85., Hvang 87.

AVSTRALIJA - KOLUMBIJA 0:0



ANGLIJA - ITALIJA 1:1 (1:0)

Vardy 26.; Insigne 87./11-m

NIGERIJA - SRBIJA 0:2 (0:0)

Mitrović 68., 81.



ŠPANIJA - ARGENTINA 6:1 (2:1)

Costa 12., Isco 27., 52., 74., Alcantara 55., Aspas 73.; Otamendi 39.

ZDA - PARAGVAJ 1:0 (1:0)



PERU - ISLANDIJA 3:1 (1:1)



MEHIKA - HRVAŠKA 0:1 (0:0)

Rakitić 62./11-m

S. J.