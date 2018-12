Trevor Ariza je bil blizu vrnitvi v Los Angeles, kjer je z Lakersi junija 2009 osvojil naslov prvaka v Ligi NBA. Magic Johnson ni želel poslati kakšnega mladega talenta v Arizono in dogovora ni bilo. Foto: Reuters Dodaj v

Ariza se seli v Washington, Lakersi ponudili premalo

Za Wizardse igral že med letoma 2012 in 2014

15. december 2018 ob 20:11

Washington - MMC RTV SLO

Specialist za obrambo Trevor Ariza se iz Phoenixa seli v Washington. Kelly Oubre in Austin Rivers sta okrepila Sunse, ki so na zadnjem mestu Lige NBA.

33-letni Ariza je bil eden izmed najbolj iskanih košarkarjev za menjavo igralcev, potem ko se je z vodstvom kluba dogovoril, da bo odšel k ekipi, ki se bori za mesta v končnici.

Memphisu se ni uspelo dogovoriti s Phoenixom, spodletelo pa je tudi LA Lakersom, ki so ponujali premalo. Kentavious Caldwell-Pope ni zadovoljil apetitov vodstva Sunsov, ki so želeli še kakšnega obetavnega mladega košarkarja, saj želijo zgraditi moštvo na dolgi rok. Računajo, da se bo kmalu vrnil poškodovani Devin Booker, veliko pa v prihodnjih letih pričakujejo od novinca DeAndreja Aytona.

Wizardsi so slabo začeli sezono, imajo enajst zmag in 18 porazov. 33-letni Ariza je med letoma 2012 in 2014 že igral za Washington in je prijatelj z glavnim zvezdnikom ekipe Johnom Wallom. Zadnje štiri sezone je bil pomemben člen Houstona in Rocketsi ga letos zelo pogrešajo.

