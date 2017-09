Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Chris Froome je na 18. etapi poslal jasno sporočilo: do cilja Vuelte mi nihče ne bo slekel rdeče majice. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Armee dobil boj ubežnikov, Froome odgovoril dvomljivcem

Med dvajsetimi ubežniki tudi Matej Mohorič

7. september 2017 ob 16:32,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Belgijec Sander Armee je zmagovalec 18. etape dirke po Španiji, na kateri je Chris Froome po slabšem dnevu spet dokazal, da je gospodar dirke.

Razgibana etapa z ravninskim prvim delom in hribovitim drugim je bila dolga 169 km, štart je bil v Suancesu, cilj na Santo Toribio de Liébana. Na zadnjem klancu, ki ni bil dolg, a precej strm, je 31-letni Armee 600 metrov pred ciljem opravil z Aleksejem Lucenkom (prav danes praznuje 25. rojstni dan), s katerim sta bila del ubežne dvajseterice. V tej skupini je bil tudi Matej Mohorič, na koncu 14.

Favoriti so ubežnike pustili pri miru in so zaostali deset minut. Vseeno se je v finišu razplamtel zanimiv boj, Chris Froome pa je dokazal, da je imel včeraj le slabši dan. Z Albertom Contadorjem sta poskrbela za selekcijo, Vincenzo Nibali ni mogel slediti njunemu ritmu, za Froomom je zaostal 21 sekund.

V skupnem seštevku ima Froome 1:37 prednosti pred Nibalijem. V petek sledi nova gorska etapa (Caso - Gijon, 150 km). Tritedenska dirka po Španiji se bo končala v nedeljo.

Primož Roglič je v peti etapi Dirke po Veliki Britaniji, 16,2 kilometra dolgi vožnji na čas v Tendringu, osvojil 12. mesto s 25 sekundami zaostanka za zmagovalcem in ekipnim kolegom iz LottaNL Jumba Larsom Boomom. Nizozemec je prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi.



72. DIRKA PO ŠPANIJI - 18. etapa Suances-Santo Toribio, 169 km: 1. S. ARMEE BEL 4:09:39 2. A. LUCENKO KAZ +0:31 3. G. VISCONTI ITA 0:46 4. A. GOUGEARD FRA 1:02 5. J. J. ROJAS ŠPA 1:06 6. A. DE MARCHI ITA 1:19 7. M. TRENTIN ITA 1:21 8. S. PARDILLA ŠPA isti čas 9. A. TOLHOEK NIZ 1:38 10. A. ROUX FRA 1:42 ... 14. M. MOHORIČ SLO 2:49 20. F. ARU ITA 9:56 21. A. CONTADOR ŠPA 10:08 23. C. FROOME VB isti čas 28. V. NIBALI ITA 10:29 62. J. POLANC SLO 19:38 157. D. NOVAK SLO 24:47 Skupni vrstni red po 18. etapi: 1. C. FROOME VB 72:03:50 2. V. NIBALI ITA +1:37 3. W. KELDERMAN NIZ 2:17 4. I. ZAKARIN RUS 2:29 5. A. CONTADOR ŠPA 3:34 6. M. LOPEZ KOL 5:16 7. M. WOODS KAN 6:33 8. F. ARU ITA 6:33 9. W. POELS NIZ 6:47 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 10:27 ... 35. M. MOHORIČ SLO 1:29:49 40. J. POLANC SLO 1:40:43 106. D. NOVAK SLO 3:21:19

T. O.