Armstrongu se ne piše nič dobrega: toži ga ameriška vlada

Tožba po največji dopinški prevari v zgodovini

14. februar 2017 ob 09:47

Washington - MMC RTV SLO/STA

Sodnik Christopher Cooper je ameriškim oblastem dal zeleno luč, da lahko z dopingom osramočenega kolesarja Lancea Armstronga vnovič posadijo na zatožno klop.

Ameriško ministrstvo za pravosodje od nekdanjega kolesarja terja 100 milijonov dolarjev (94,2 milijona evrov) odškodnine zaradi goljufanja vlade v času, ko ga je sponzoriralo državno podjetje US Postal.

Cooperjeva odločitev je velik udarec za Armstronga, ki je zahteval, da se primer zavrže. Sam trdi, da tožbe nimajo osnove, saj naj bi podjetje US Postal veliko pridobilo prav zaradi sponzorske pogodbe, ki jo je imelo z Armstrongom. Cooper je pojasnil, da mora odločitev, ali je bila podjetju storjena škoda ali ne, sprejeti porota.

Tudi sotekmovalec vložil tožbo

Ameriško poštno podjetje US Postal je v Armstronga in njegovo kolesarsko ekipo vložilo več kot 32 milijonov dolarjev (30,1 milijona evrov). Nekdanji Armstrongov moštveni sotekmovalec Floyd Landis je že leta 2010 vložil tožbo proti Armstrongu zaradi prevare, nato se mu je v tožbi pridružila še vlada. "Dejansko ni dokazano, da bi podjetje zaradi Armstronga zaznalo kakršno koli finančno škodo. Vlada lahko zdaj nadaljuje tožbo, ki pa je pravzaprav ne more dobiti," je ob tem dejal Armstrongov odvetnik Elliot Peters.

Največja dopinška prevara v zgodovini

Armstrongu so oktobra 2012 odvzeli vseh sedem zmag (1999 - 2005) na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu, Dirki po Franciji, potem ko ga je ameriška protidopinška agencija Usada obtožila, da je sodeloval v eni največjih dopinških prevar v zgodovini športa. Po letih in letih zanikanj zlorabe dopinga kljub doživljenjskemu suspenzu je Armstrong januarja 2013 v televizijskem šovu z Oprah Winfrey končno le priznal, da si je do boljših izidov praktično vso kariero pomagal s prepovedanimi sredstvi.

Pred dopinško afero so zmagi že odvzeli dvema tekmovalcema: leta 2006 Landisu, leta 2010 pa Špancu Albertu Contadorju, njuni prvi mesti sta zasedla Oscar Pereiro in Andy Schleck.

Štirje rekorderji s po petimi zmagami

Z odvzemom Armstrongovih zmag je Tour izgubil tudi rekordnega zmagovalca, saj je bil Američan edini, ki je zmagal na toliko dirkah po Franciji. Zdaj si prvo mesto na prestižni lestvici spet deli četverica, ki je bila na francoski pentlji najboljša po petkrat. Domačina Jacques Anquetil v letih 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 in Bernard Hinault leta 1978, 1979, 1981, 1982, 1985, Belgijec Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) ter Španec Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

M. L.