Pred velikim finalom priložnost unovčil Arnaud Demare

Sagan kljub bolečinam na štartu ravninske etape

26. julij 2018 ob 12:37,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 18:44

Pau - MMC RTV SLO

Arnaud Demare je dočakal svoj dan na 105. Dirki po Franciji in je z učbeniško izpeljanim šprintom dobil 18. etapo. V skupnem seštevku ni sprememb, Primož Roglič ostaja četrti.

18. etapa z dvema gorskima ciljema 4. kategorije, ki se je po 172 km končala v Pauju, je ponujala priložnost ubežnikom, toda glavnina ni dopustila, da bi beg uspel in je 16 km pred ciljem ujela še zadnje "samotne jezdece". Sledila je priprava na šprint in boj za čim boljši položaj, v Pauju je bilo na nekaterih odsekih kar nevarno, toda padca ni bilo in šprinterska elita, kolikor jo je po osipu v Alpah in Pirenejih sploh še ostalo, se je lahko "udarila" med seboja.

Laporte poskušal iz zavetrja

V finišu je imel najboljše karte 26-letni francoski kolesar Arnaud Demare, ki je ob pomoči moštvenega kolega pri ekipi Groupama-FDJ Jacopa Guarnierija prišel do idealnega izhodišča za šprint in je imel odprto pot do tretje zmage sezone. Priložnost je dodobra unovčil, čeprav je bilo nekaj očitkov, da je v zadnjih metrih spreminjal smer, kar ni dovoljeno. Rojak Christophe Laporte (Cofidis) ga je želel prehiteti iz zavetrja, vendar mu ni uspelo, osvojil je drugo mesto. Tretji je bil Alexander Kristoff, drugi v točkovanju za zeleno majico.

Sagan dirkal kljub poškodbi

"Preživel sem nekaj težkih trenutkov, toda res sem si želel, da mi enkrat uspe. Ekipa je opravila veliko delo, sledil je hiter šprint po hitri etapi. Zmaga na zadnji šprinterski etapi pred Elizejskimi poljanami je odlična za mojo motivacijo. To je tudi za mojo ženo, družino in prijatelje. Tisti, ki me poznajo, vedo, kako trdo sem treniral za to dirko," je povedal Demare, ki je imel v mislih tudi obtožbe Andreja Greipla, da je včeraj na nepošten način prišel v cilj gorske etape. Peter Sagan, ki mora za novo osvojitev zelene majice le še priti do Pariza, je štartal kljub poškodbi stegna, ki ga je dobil ob včerajšnjem padcu, a v ciljnem šprintu ni imel dovolj moči, da bi se vključil v boj za etapno zmago. Osvojil je osmo mesto.

Thomas vesel, da je brez praske preživel stresni dan

Vodilni v skupnem seštevku se niso preveč naprezali in so raje hranili moči za petkovo gorsko etapo in sobotni kronometer. Rumeno majico je tako zanesljivo zadržal Geraint Thomas, Primož Roglič je ostal na četrtem. Petouvrščeni Nairo Quintana je padel, vendar brez posledic. Da etapa le ni bila tako enostavna, kot bi lahko sodili po profilu, pa dokazujejo besede Gerainta Thomasa: "Ni bilo lahko. Ves dan smo kolesarili, vročina je otežila etapo. Vesel sem, da sem preživel ta stresni dan."

Na sporedu še Tourmalet, d'Aubisque in kronometer

V petek sledi pirenejski maraton. Gorska etapa, dolga 200 km, bo potekala med Lourdesom in Larunsom, pot pa bo vodila čez slovita pirenejska vzpona Tourmalet in prelaz d'Aubisque, s katerega sledi spust naravnost v cilj. Če bi drugouvrščenemu Tomu Dumoulinu uspelo zmanjšati zaostanek za vodilnim Geraintom Thomasom, bi se lahko 105. Dirka po Franciji odločala na sobotnem kronometru, pri čemer 20. etapa prinaša zahteven profil, ki favorizira Dumoulina in tudi Rogliča, lani najboljša kronometrista na svetovnem prvenstvu. Slovenski as v skupnem seštevku za glavnim osmoljencem 17. etape Chrisom Froomom in skupno 3. mestom zaostaja za vsega 16 sekund, kar je manj, kot je Roglič v zadnjih dveh letih premagoval Frooma na urah resnice.

Kdaj bo Roglič nesporni kapetan?

V priloženi videonovici dopisnika TV Slovenije na Touru Davida Črmelja si poglejte, kaj o Primožu Rogliču pravi direktor moštva LottoNL-Jumbo in kakšne načrte imajo Nizozemci s Kisovčanom.

Trie sur Baise-Pau, 172 km: 1. A. DEMARE FRA 3:46:50 2. C. LAPORTE FRA 3. A. KRISTOFF NOR vsi 4. E. B. HAGEN NOR 5. S. COLBRELLI ITA 6. M. A. RICHEZE ARG 7. J. DEGENKOLB NEM 8. P. SAGAN SLK 9. T. PHINNEY ZDA isti 10. T. DUPONT BEL ... 27. T. DUMOULIN NIZ 31. G. THOMAS VB 33. C. FROOME VB 42. P. ROGLIČ SLO 86. K. KOREN SLO čas Po 18. etapi: 1. G. THOMAS VB 74:21:01 2. T. DUMOULIN NIZ +1:59 3. C. FROOME VB 2:31 4. P. ROGLIČ SLO 2:47 5. N. QUINTANA KOL 3:30 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 4:19 7. M. LANDA ŠPA 4:34 8. R. BARDET FRA 5:13 9. D. MARTIN IRS 6:33 10. J. FUGLSANG DAN 9:31 11. A. VALVERDE ŠPA 11:25 12. I. ZAKARIN RUS 11:31 13. B. JUNGELS LUKS 14:20 14. P.-R. LATOUR FRA 16:03 15. G. MARTIN FRA 22:30 ... 97. K. KOREN SLO 2:32:50

