Arsenalu se je obrestoval nenehen napad na vrata Spursov. Foto: Reuters Izenačujoči gol Tottenhama je sprožil nekaj petelinjenja med igralci obeh ekip. Foto: Reuters Trenutek, ko je Origi odločil mestni derbi Liverpoola. Foto: Reuters

Arsenal navdušil v derbiju, bizaren gol Liverpoola za zmago v 96.

Topničarji od 1:2 do 4:2

2. december 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 19:10

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so v razburljivem mestnem obračunu polnem preobratov s 4:2 premagali Tottenham in niz neporaženosti podaljšali na 19 tekem. Liverpool je po drami z 1:0 ugnal Everton.

Topničarji so prikazali verjetno najboljšo predstavo, odkar je Arsena Wengerja nasledil Unai Emery. Povedli so v 10. minuti, potem ko je po igranju z roko Jana Vertonghna enajstmetrovko izkoristil Pierre Emerick Aubameyang. Do popolnega preobrata je prišlo v samo petih minutah.

V 30. minuti je prosti strel izvajal Christian Eriksen, žogo je ob bližnji vratnici prestregel Eric Dier in jo pospravil za hrbet Bernda Lena. Dier je zadetek burno slavil pred navijači Arsenala, kar je skoraj privedlo do pretepa med nogometaši. Čustva se še niso pomirila, že je Tottenham povedel. Po prekršku Roba Holdinga nad Sonom je sodnik pokazal na najstrožjo kazen, ki jo je v yadetek spremenil Harry Kane.

V drugem polčasu se je Arsenalu obrestoval popoln napad na vrata Spursov. Emery je na začetku drugega dela v igro poslal Alexandra Lacazetta in Aarona Ramseyja in prav slednji je podal Aubameyangu za lep strel z roba kazenskega prostora za izenačenje na 2:2. Lacazette je bil v glavni vlogi v 74. minuti. Spet je podal Ramsey, Francoz pa je ustrelil s 17 metrov in kljub zdrsu je bil strel tako neugoden, da je bil Hugo Lloris nemočen. Končni izid je le tri minute pozneje postavil izvrstni Lucas Torreira. Vsi upi Tottenhama o morebitnem preobratu so se razblinili v 85. minuti, ko je bil po prekršku nad Lacazettom izključen Vertonghen.

Arsenal je na lestvici ujel sosede iz severnega Londona pri 30 točkah, a je na četrtem mestu zaradi boljše gol razlike. Za vodilnim Manchester Cityjem zaostajata za osem točk.

Origi kaznoval napako Pickforda

Na merseyside derbiju v Liverpoolu je vse kazalo, da se bo tekma končala brez golov in da bodo varovanci Jürgena Kloppa izgubili stik z Manchester Cityjem. Vse do šeste minute sodnikovega poodaljška.

Trent Alexander Arnold je s sredine poslal predložek v kazenski prostor Evertona. Odbitek je prišel do Virgila van Dijka, ki je iz obupa poskušal z volejem z roba kazenskega prostora. Žoga je zletela visoko v zrak in začela padati proti vratom. Reprezentančni vratar Anglije Jordan Pickford je let žoge slabo ocenil. Namesto, da bi jo pustil, da gre čez gol, je skočil in jo potisnil ob prečko. V bizarni situaciji se je žoga še enkrat odbila od prečke, na enem metru jo je pričakal Origi in jo z glavo potisnil v mrežo. Stadion je eksplodiral, Klopp je od navdušenja stekel na igrišče, igralci Evertona so se prijeli za glavo. Kako se počuti šele Pickford ...

14. krog

ARSENAL - TOTTENHAM 4:2 (1:2)

Aubameyang 10./11-m, 56., Lacazette 75., Torreira 77.; Dier 31., Kane 34./ 11-m

RK: Vertonghen 85./Tottenham

LIVERPOOL - EVERTON 1:0

Origi 96.

CHELSEA - FULHAM 2:0 (1:0)

Pedro 4., Loftus-Cheek 82.

Odigrano v soboto:

NEWCASTLE - WEST HAM 0:3 (0:1)

Chicharito 11., 63., Anderson 93.

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED 2:2 (2:2)

Armstrong 13., Soares 20.; Lukaku 33., Herrera 39.

CARDIFF - WOLVERHAMPTON 2:1 (0:1)

Gunnarsson 65., Hoilett 77.; Doherty 18.

CRYSTAL PALACE - BURNLEY 2:0 (1:0)

McArthur 16., Townsend 77.

HUDDERSFIELD - BRIGHTON 1:2 (1:1)

Jorgensen 1.; Duffy 45., Andone 69.

RK: Mounie 32./Huddersfield

Gorenc Stanković ni bil v postavi Hudd.

LEICESTER - WATFORD 2:0 (2:0)

Vardy 12./11-m, Maddison 23.

RK: Capoue 90./Watford



MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH 3:1 (1:1)

Silva 16., Sterling 57., Gündogan 80.; Wilson 44.

Lestvica: MANCHESTER CITY 14 12 2 0 43:6 38 LIVERPOOL 14 11 3 0 27:5 37 CHELSEA 14 9 4 1 30:11 31 ARSENAL 14 9 3 2 32:18 30 TOTTENHAM 14 10 0 4 25:15 30 EVERTON 14 6 4 4 20:16 22 MANCHESTER UTD. 14 6 4 4 22:23 22 LEICESTER 14 6 3 5 20:17 21 BOURNEMOUTH 14 6 2 6 23:21 20 WATFORD 14 6 2 6 17:19 20 BRIGHTON 14 5 3 6 16:20 18 WOLVERHAMPTON 14 4 4 6 13:17 16 WEST HAM 14 4 3 7 17:22 15 CRYSTAL PALACE 14 3 3 8 10:17 12 NEWCASTLE 14 3 3 8 11:19 12 CARDIFF CITY 14 3 2 9 13:27 11 HUDDERSFIELD 14 2 4 8 9:24 10 SOUTHAMPTON 14 1 6 7 12:26 9 BURNLEY 14 2 3 9 13:29 9 FULHAM 14 2 2 10 14:35 8

R. K.