Arsenal odštel rekordno odškodnino za Aubameyanga

Batshuayi na posojo v Dortmund

31. januar 2018 ob 12:36

London - MMC RTV SLO

Danes je zadnji dan zimskega nogometnega prestopnega roka. Dortmundska Borussia je potrdila, da je Arsenalu prodala napadalca Pierra Emericka Aubameyanga.

Za 28-letnega Gabonca so topničarji odšteli 63 milijonov evrov, poročajo angleški mediji, kar je klubski rekord. Poleti je Arsenal za Alexandra Lacazetta plačal 53 milijonov evrov. Nemci so pred tem zavrnili dve ponudbi iz Londona.

Hitronogi napadalec je v prejšnji sezoni na 46 tekmah zabil 40 golov, letos pa na 24 dvobojih 21 golov. Skupaj je na 144 obračunih v Bundesligi dosegel 98 zadetkov.

Pri Arsenalu so izračunali, da Aubameyang doseže gol ali podajo na vsakih 96 minut.

Še pred uradno potrditvijo odhoda Aubameyanga so iz Dortmunda sporočili, da so se s Chelseajem dogovorili za posojo napadalca Micyja Batshuayija. 24-letni reprezentant Belgije bo v Dortmundu do konca sezone.

Batshuayi je prišel v Chelsea julija 2016. Na 32 ligaških tekmah je dosegel sedem golov.

