Arsenal že v Milanu do lepe prednosti, tudi Atletico blizu napredovanja

Leipzig z 2:1 boljši od Zenita

8. marec 2018 ob 19:01,

zadnji poseg: 8. marec 2018 ob 23:10

Milano - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so na prvi tekmi osmine finala Evropske lige z 2:0 v gosteh ugnali Milan. Atletico Madrid, ki je igral brez Jana Oblaka, je bil doma boljši od moskovske Lokomotive (3:0).

Medtem ko je Arsene Wenger pri Arsenalu pod velikim pritiskom in deležen številnih kritik, pa je Gennaro Gattuso srečanje na klopi Milana pričakal z dobro popotnico, saj rossoneri v vseh tekmovanjih niso klonili na 13 tekmah zapored. Vendarle pa so topničarji na San Siru končali njihov niz.

V 15. minuti se je domača mreža prvič zatresla. Henrih Mhitarjan je že predtem poskusil s podobnega položaja, a je bil neuspešen. Po lepi podaji Mesuta Özila pa je armenski nogometaš najprej na levi strani kazenskega prostora preigral Davida Calabrio, potem pa s pomočjo Leonarda Bonuccija žogo spravil pod prečko nemočnega Gianluigija Donnarumme.

Tik pred koncem prvega dela – tekla je že četrta minuta dodatka – je Arsenal povišal vodstvo. Z novo podajo se je izkazal Özil, ki je poslal globinsko žogo za hrbet obrambi Milana. V kazenski prostor je pravočasno utekel Aaron Ramsey, ki je nato lepo preigral Donnarummo in zatresel prazno mrežo.

Brez Jana Oblaka Atletico do visoke zmage

Atletico si je na domači zelenici priigral lepo prednost pred povratno tekmo v Moskvi. Jana Oblaka tokrat ni bilo v vratih colchonerosov, a je Argentinec Alex Werner, ki ga je zamenjal, dobro opravil svojo nalogo in ohranil mrežo nedotaknjeno. Madridčani so premoč kronali v 22. minuti, ko je Saul Niguez žogo s sredine popeljal proti kazenskemu prostoru, nato pa z dobrih 20 metrov z natančnim strelom premagal Guilhermeja.

Že v drugi minuti drugega dela so gostitelji povišali prednost. Saul je poslal natančen predložek v kazenski prostor, kjer je do strela prišel Antoine Griezmann. Guilherme je njegov poskus ubranil, odbito žogo pa je za njegov hrbet pospravil Diego Costa. Končni izid je v 90. minuti postavil Koke. Juanfran je ukradel žogo Mihailu Lisovu, nato pa z desne podal v kazenski prostor, kamor je utekel španski reprezentančni vezist in zadel za 3:0.

Leipzig z 2:1 boljši od Zenita

Nogometaši Leipziga, ki so igrali brez Kevina Kampla, so bili z 2:1 doma boljši od Zenita, pri katerem je Miha Mevlja odigral vso tekmo. Gostitelji so povedli v 56. minuti, ko je Timo Werner z mojstrsko podajo s peto izigral peterburško obrambo. Po levi strani je utekel Bruma in premagal Andreja Luneva.

V 77. minuti se je Werner sam vpisal med strelce, ko je izkoristil natančno podajo Nabyja Keitaja in podobno kot v akciji predtem Bruma gostujoči obrambi pobegnil po levi, nato pa žogo dvignil prek Luneva v mrežo. V 86. minuti je izvrstno prosti strel izvedel Domenico Criscito, ki je z 20 metrov žogo zavrtinčil prek živega zidu v zgornji desni kot Petra Gulacija.

Berisha junak Salzburga v Dortmundu

Presenečenje so pripravili nogometaši Salzburga, ki so z 2:1 v Dortmundu na kolena spravili Borussio. Junak velike zmage je bil na Švedskem rojeni nekdanji reprezentant Norveške Valon Berisha, ki pa zdaj nosi dres domovine svojih staršev Kosova. V 49. minuti je zanesljivo izvedel enajstmetrovko, potem ko je v kazenskem prostoru Hee-Chan Hwanga nepravilno oviral Omer Toprak.

Sedem minut pozneje je po podaji Stefana Lainerja z desne strani s 15 metrov žogo poslal pod prečko. Šest minut zatem so gostitelji znižali, ko je z desne strani pred vrata podal Christian Pulisic, Andre Schürrle pa je ob Lainerju žogo pospravil v mrežo. Borussia je imela še nekaj lepih priložnosti, vendar se izid ni več spremenil.

Osmina finale, prve tekme:

MILAN - ARSENAL 0:2 (0:2)

Mhitarjan 15., Ramsey 45.+4

Milan: G. Donnarumma, Calabria (79./Borini), Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Bonaventura, Kessie, Calhanoglu (62./Kalinić), Suso, Cutrone (68./Andre Silva).

Arsenal: Ospina, Chambers (85./Elneny), Mustafi, Koscielny, Kolašinac (62./Maitland-Niles), Xhaka, Wilshere, Ramsey, Mhitarjan, Özil (80./Holding), Welbeck.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)

ATLETICO MADRID - LOKOMOTIVA MOSKVA 3:0 (1:0)

Saul 22., Diego Costa 47., Koke 90.

Oblaka ni bilo v postavi Atletica.

Atletico: Werner, Juanfran, Gimenez, Lucas, Filipe Luis, Thomas, Saul, Koke, Correa (75./Torres), Griezmann (67./Vitolo), Diego Costa (75./Gameiro).

Lokomotiva: Guilherme, Ignatjev (53./Lisov), Kverkvelija, Ćorluka, Ribus, Denisov, Pejčinović, Fernandes, An. Mirančuk (71./Kolomejcev), Al. Mirančuk, Eder.

Sodnik: Jakob Kehlet (Danska)

CSKA MOSKVA - LYON 0:1 (0:0)

Marcelo 68.

BORUSSIA (D) - SALZBURG 1:2 (0:0)

Schürrle 62.; Berisha 49./11-m, 56.



RB LEIPZIG - ZENIT 2:1 (0:0)

Bruma 56., Werner 77.; Criscito 86.

Kampla ni bilo v postavi Leipziga, Mevlja je za Zenit igral vso tekmo.

LAZIO - DINAMO KIJEV 2:2 (0:0)

Immobile 54., Anderson 62.; Cigankov 52., Moraes 79.

RK: Garmaš 96./Dinamo

MARSEILLE - ATHLETIC BILBAO 3:1 (2:1)

Ocampos 1., 57., Payet 14.; Aduriz 45.+3/11-m

SPORTING LIZBONA - VIKTORIA PLZEN 2:0 (1:0)

Montero 45., 49.



Povratne tekme bodo 15. marca.

