Aru zaradi poškodbe kolena odpovedal jubilejni Giro

Kapetan Astane bo veteran Scarponi

20. april 2017 ob 20:08

Milano - MMC RTV SLO

Fabio Aru je odpovedal nastop na kolesarski Dirki po Italiji. Kolesar Astane, ki je imel letos za domačo dirko velike načrte, saj se bo začela prav na njegovi Sardiniji, je nastop prečrtal zaradi poškodbe kolena.

Poškodoval se je na začetku aprila pri padcu na treningu v Sierri Nevadi. 26-letni Italijan je zmagal na Dirki po Španiji leta 2015, ko je bil na Giru drugi.

"Stanje njegovega kolena je sicer boljše, danes je po 14 dneh odmora spet kolesaril, toda poškodba ni v celoti zaceljena, tako da je moral nastop odpovedati. Pri vožnji še čuti bolečino, zato bo moral nadaljevati terapije. Čas njegove vrnitve je za zdaj nemogoče napovedati," so sporočili iz Astane, kjer so potrdili, da bo tako njihov novi kapetan za Giro Michele Scarponi, ki je pred dvema dnevoma na dirki Tour of the Alps ekipi priboril šele prvo zmago v novi sezoni.

Že dolgo je jasno, da bo kapetan moštva (funkcijo športnega direktorja bo opravljal Gorazd Štangelj) za Dirko po Franciji Danec Jakub Fulglsang.

A. G.