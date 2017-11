Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Brock Boeser in Bo Horvat sta lastnoročno pokopala Pittsburgh. Prvi je dosegel prvi hat-trick v karieri, drugi je imel kar tri podaje poleg doseženega zadetka. Foto: Reuters Dodaj v

Arvidsson v podaljšku prekinil domači zmagoviti niz Los Angelesa

Kopitar zbral novi dve podaji

5. november 2017 ob 08:24,

zadnji poseg: 5. november 2017 ob 08:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Finalisti zadnje sezone lige NHL iz Nashvilla so prekinili domači zmagoviti niz štirih zaporednih zmag Anžeta Kopitarja in njegovega Los Angelesa v Staples Centru z zmago po podaljšku z 3:4.

Nekaj manj kot 20 sekund pred koncem podaljška je po podaji Calleja Jarnkroka iz protinapada zablestel Viktor Arvidsson. Gostje so vodili že s 3:0 po zadetkih Miikke Salomakija, P.K. Subbana in Craiga Smitha.

Kralji so se zbudili v zadnji tretjini, ko so zadeli Alex Iafallo, Christian Folin in Alec Martinez ter poravnali izid. Kopitar je s podaja sodeloval pri zadetkih Iafalla in Martineza.

Kralje naslednja tekma čaka v torek, ko bodo gostovali pri Anaheimu.

Tekme 4. novembra:

OTTAWA - VEGAS 4:5

ST. LOUIS - TORONTO 6:4

WINNIPEG - MONTREAL 4:5 - podaljšek

BOSTON - WASHINGTON 2:3

TAMPA BAY - COLUMBUS 5:4 - kazenski streli

FLORIDA - NY RANGERS 4:5 - podaljšek



PHILADELPHIA - COLORADO 4:5 - kazenski streli

DALLAS - BUFFALO 5:1

MINNESOTA - CHICAGO 0:2

ARIZONA - CAROLINA 2:1 - kazenski streli

VANCOUVER - PITTSBURGH 4:2

LOS ANGELES - NASHVILLE 3:4 - podaljšek

Iaffalo 41., Colin 46., Martinez 53.; Salomaki 10., Subban 11., Smith 25., Arvidsson 65.

SAN JOSE - ANAHEIM 2:1 - kazenski streli

Vzhodna konferenca ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 15 11 2 2 24 OTTAWA SENATORS 14 6 3 5 17 TORONTO MAPLE LEAFS 15 8 7 0 16 BOSTON BRUINS 12 5 4 3 13 DETROIT RED WINGS 14 6 7 1 13 MONTREAL CANADIENS 14 5 8 1 11 FLORIDA PANTHERS 13 4 7 2 10 BUFFALO SABRES 14 4 8 2 10 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 14 9 4 1 19 NEW JERSEY DEVILS 12 9 3 0 18 PITTSBURGH PENGUINS 16 8 6 2 18 PHILADELPHIA FLYERS 15 7 6 2 16 NEW YORK ISLANDERS 13 7 5 1 15 WASHINGTON CAPITALS 14 7 6 1 15 NEW YORK RANGERS 15 6 7 2 14 CAROLINA HURICANES 12 4 5 3 11 Zahodna konferenca CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 15 11 3 1 23 WINNIPEG JETS 13 7 3 3 17 COLORADO AVALANCHE 13 8 5 0 16 DALLAS STARS 14 8 6 0 16 CHICAGO BLACKHAWKS 14 7 5 2 16 NASHVILLE PREDATORS 14 7 5 2 16 MINNESOTA WILD 12 5 5 2 12 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 14 10 2 2 22 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 13 9 4 0 18 SAN JOSE SHARKS 13 8 5 0 16 VANCOUVER CANUCKS 13 7 4 2 16 CALGARY FLAMES 13 7 6 0 14 ANAHEIM DUCKS 14 6 6 2 14 EDMONTON OILERS 12 4 7 1 9 ARIZONA COYOTES 15 2 12 1 5

Ž. K.