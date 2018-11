Martina Ratej je bila letos zelo blizu medalji na evropskem prvenstvu. Foto: EPA VIDEO Atleta leta Martina Ratej... Dodaj v

Atleta leta tako kot lani Janežič in Ratejeva

Dobnikar: Mogoče je manjkal le en res velik uspeh

9. november 2018 ob 19:41

Novo mesto - MMC RTV SLO

Slovenska rekorderja Martina Ratej in Luka Janežič sta bila v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije izbrana za najboljša atleta leta 2018.

Janežič je v glasovanju dobil 312 točk in za skoraj 200 točk prehitel Žana Rudolfa (Mass, 115), tretji je bil Kristjan Čeh (Ptuj, 86), ki je zmagal tudi med starejšimi mladinci. Med atletinjami je Ratejeva osvojila 273 točk in prehitela Marušo Mišmaš (Mass, 199) ter Anito Horvat (Velenje, 158), ki je bila najboljša med mlajšimi članicami.

Janežič in Ratejeva, člana kluba Kladivar Celje, sta s tem ponovila lanski prvi mesti. Ratejeva je priznanje na podelitvi v Novem mestu prejela petič, potem ko je na evropskem prvenstvu v Berlinu v metu kopja osvojila četrto mesto. Od prvega odličja na velikih tekmovanjih jo je ločilo le 19 centimetrov. Letos je v nemški prestolnici štiridesetič nastopila za slovensko reprezentanco in je bila tudi finalistka Diamantne lige.

Janežič, aktualni evropski prvak do 23 let na 400 m, je bil na evropskem prvenstvu peti in sedmi na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu.

Jan Kokalj (Kladivar) je zmagal med mlajšimi člani, med starejšimi mladinkami pa Eva Pepelnak (Kladivar, 261). Med mlajšimi mladinci sta bila najboljša Mitja Kordež (Slovenj Gradec, 284) in Leja Glojnarič (Brežice), med pionirji pa Sandro Jeršin Tomassini (Mass, 210) in Iza Zakošek (Kladivar, 180). Posebni veteranski priznanji sta dobila Marjeta Čad in Adi Vidmajer. Za najboljši klub so ponovno izbrali ljubljanski Mass.

"Mogoče nam je manjkal le en res velik uspeh, da bi s presežnikom ocenili letošnjo sezono. Ob velikem pričakovanju, tako njenih kot naših, je četrto mesto Ratejeve na EP-ju kar nekako zbledelo. Luka Janežič je navdušil na dvoranskem SP-ju in tudi na EP-ju je bil peti ter je dokazal, da je vrhunski atlet na svetovni ravni. Maruša Mišmaš se je po poškodbi vrnila v velikem slogu z državnim rekordom, medaljo na sredozemskih igrah in finalom na EP-ju. Tudi Anita Horvat je dosegla državni rekord in bila 14. v Berlinu, o njej se bo gotovo še veliko pisalo," je povedal predsednik AZS-ja Roman Dobnikar in v nadaljevanju napovedal nadaljnjo rast atletike, tudi zaradi novih objektov, kot so zaključek obnove velodroma s pokrito atletsko 200-metrsko stezo v Češči vasi pri Novem mestu in gradnja pokrite dvorane v Ljubljani.

T. O.