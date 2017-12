Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Corentin Tolisso je za Bayern dosegel dva zadetka. Foto: Reuters VIDEO Zadetka s tekme med Chels... Sorodne novice Atletico potrebuje čudež, tudi Juventus pod pritiskom Dodaj v

Atletico brez osmine finala, PSG ohranil prvo mesto v skupini

Juventus gostuje v Pireju

5. december 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 5. december 2017 ob 23:49

London,München - MMC RTV SLO

V Ligi prvakov se je končalo tekmovanje v skupinah od A do D. Madridski Atletico je izpadel, prvo mesto v skupini C je zasedla Roma pred Chelseajem.

Rimljani so namreč pričakovano, čeprav ne tako suvereno, osvojili tri točke z zmago nad Qarabagom, na Olimpicu je bilo 1:0. V 53. minuti je iz bližine z glavo zadel Diego Perotti. Za prvo mesto bi morali tako Londončani pred domačimi navijači premagati Atletico, kar pa jim ni uspelo. Na Stamford Bridgeu se je končalo z 1:1. Tako Roma kot Chelsea sta v šestih krogih zbrala po 11 točk, vendar so bili Italijani boljši na medsebojnih tekmah.

Atletico, ki se je leta 2014 in 2016 prebil do finala, bo spomladi igral v 1/16 finala Evropske lige. Madridčani so povedli v 56. minuti z zadetkom Saula Nigueza z glavo po podaji Fernanda Torresa, v 75. minuti pa so gostitelji izenačili, ko je po predložku Edena Hazarda avtogol dosegel Stefan Savić. Chelsea je imel v prvem polčasu vrsto priložnosti, medtem ko so gostje le redko zapretili.

V končnici sta obe ekipi želeli doseči zmagoviti gol, bližje trem točkam pa je bil Chelsea. Dobro razpoloženi Jan Oblak je ustavil strel Alvara Morate, ko je ta iz ugodnega položaja streljal naravnost vanj. Willian je imel nato v 82. minuti še lepšo priložnost, a je žogo poslal visoko čez gol. Po poskusu rezervista Michyja Batshuayija v sodnikovem podaljšku je žoga šla malo mimo vrat.

Derbi večera v skupini B sta odigrala Bayern in PSG, ki sta si oba že prej zagotovila napredovanje. Münchenčani so na spektakularnem srečanju slavili s 3:1, kar pa ni bilo dovolj za prvo mesto, saj je bilo na prvi tekmi konec septembra 3:0 za Parižane. Ko je po zgodnjem zadetku Roberta Lewandowskega po napaki Danija Alvesa v 37. minuti Corentin Tolisso po lepem predložku Jamesa Rodrigueza povišal na 2:0, je kazalo, da bi gostiteljem lahko uspelo "nemogoče", a je PSG muk odrešil Kylian Mbappe v 50. minuti, ko je z glavo znižal po predložku Edinsona Cavanija. Francoski vezist Tolisso je v 69. minuti še enkrat zatresel mrežo z glavo in postavil končni izid, podal mu je David Alaba.

Iz skupine A napredujeta Mancester United in Basel, iz skupine D pa Barcelona in Juventus.

Skupina A:

BENFICA - BASEL 0:2 (0:1)

Elyounoussi 5., Oberlin 65.

MANCHESTER UNITED - CSKA MOSKVA 2:1 (0:1)

Lukaku 64., Rashford 66.; Dzagojev 45.

Lestvica: MANCHESTER UNITED * 6 5 0 1 12:3 15 BASEL * 6 4 0 2 11:5 12 CSKA MOSKVA 6 3 0 3 8:10 9 BENFICA 6 0 0 6 1:14 0



Skupina B:

BAYERN - PARIS SG 3:1 (2:0)

Lewandowski 8., Tolisso 37., 69.; Mbappe 50.

CELTIC - ANDERLECHT 0:1 (0:0)

Šimunović 62./ag

Berić (Anderlecht) je bil na klopi.

Sodil je Matej Jug.

Lestvica: PARIS SG * 6 5 0 1 25:4 15 BAYERN * 6 5 0 1 13:6 15 CELTIC 6 1 0 5 5:18 3 ANDERLECHT 6 1 0 5 2:17 3



Skupina C:

CHELSEA - ATLETICO MADRID 1:1 (0:0)

Savić 75./ag; Saul Niguez 56.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

ROMA - QARABAG 1:0 (0:0)

Perotti 53.

Lestvica: ROMA * 6 3 2 1 9:6 11 CHELSEA * 6 3 2 1 16:8 11 ATLETICO MADRID 6 1 4 1 5:4 7 QARABAG 6 0 2 4 2:14 2



Skupina D:

OLYMPIACOS - JUVENTUS 0:2 (0:1)

Cuadrado 16., Bernardeschi 90.

BARCELONA - SPORTING 2:0 (0:0)

Alcacer 59., Mathieu 91./ag

Lestvica: BARCELONA * 6 4 2 0 9:1 14 JUVENTUS * 6 3 2 1 7:5 11 SPORTING 6 2 1 3 8:9 7 OLYMPIACOS 6 0 1 5 4:13 1

