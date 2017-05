Četrtič zapored madridski derbi v Evropi - Atletico še brez uspeha nad Realom

Real trikrat zapored boljši v Ligi prvakov

2. maj 2017 ob 13:46

Madrid - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi polfinala Lige prvakov se bodo na Santiago Bernabeuu pomerili veliki tekmeci, nogometaši Real Madrida in Atletico Madrida.

Mestna rivala sta zdaj tudi že stara znanca v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, saj se bosta v Ligi prvakov pomerila četrto leto zapored. Po dveh bolečih porazih v finalu so colchonerosi morali kraljevemu klubu premoč priznati tudi pred dvema letoma v četrtfinalu. Real je lani finale dobil po streljanju enajstmetrovk, pred tremi leti pa je prek Sergia Ramosa izenačil v izdihljajih dvoboja, nato pa desetič evropski prvak postal po podaljšku.

Atletico je imel pred leti dolg negativen niz proti mestnemu tekmecu. Namreč leta 2013, ko je slavil v finalu kraljevega pokala, je Real premagal prvič po 14 letih.

Medtem ko je Real še v igri za naslov španskega prvaka, kjer je trenutno na drugem mestu, a ima enako število točk kot Barcelona in tekmo manj od katalonskega tekmeca, pa Atletico vse moči stavi na Ligo prvakov. To je še edina lovorika, ki jo Diego Simeone z Atleti še ni osvojil. Argentinec od leta 2011 vodi klub in je poskrbel za preporod madridskega velikana. Vloga favorita pripada Realu, a jo trener kraljevega kluba Zinedine Zidane zavrača in poudarja, da so možnosti v izločilnih bojih enake.

Polfinale, prvi tekmi, danes ob 20.45:

REAL MADRID - ATLETICO MADRID

Verjetni postavi:



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modrić, Isco, Benzema, Ronaldo.

Atletico Madrid: Oblak, Hernandez, Godin, Savić, Filipe Luis, Saul Niguez, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Gameiro.

Sodnik: Martin Atkinson (Anglija)

Povratna tekma bo 10. maja ob 20.45.

Sreda ob 20.45:

MONACO - JUVENTUS

Verjetni postavi:



Monaco: Subašić, Toure, Glik, Jemerson, Mendy, Bakayoko, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Falcao, Mbappe.

Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Lemina, Pjanić, Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)

Povratna tekma bo 9. maja ob 20.45.

Finale bo 3. junija v Cardiffu.

T. J.