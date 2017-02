Poudarki Na dveh tekmah kar 14 golov Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 13 glasov Ocenite to novico! Dvoboj Kevina Kampla in Antoina Griezmanna na BayAreni, kjer je Bayer klonil po nizu desetih domačih tekem brez poraza v evropskih pokalih. Foto: EPA Saul Niguez je v 17. minuti zadel za vodstvo Atletica z 0:1. Foto: Reuters Sergio Agüero je dosegel dva zadetka za Manchester City. Foto: Reuters Radamel Falcao in soigralci so popustili ob koncu tekme. Foto: Reuters Sorodne novice Kampl se veseli vrhunca sezone, Oblak morda že v vratih Atletica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Atletico iz Leverkusna s prednostjo dveh zadetkov

Kampl igral vso tekmo

21. februar 2017 ob 20:06,

zadnji poseg: 21. februar 2017 ob 23:45

Leverkusen/Manchester - MMC RTV SLO

Jana Oblaka ni bilo v vratih Atletica Madrid, ki je na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov v gosteh s 4:2 premagal Bayer Leverkusen Kevina Kampla.

Škofjeločan, ki je po dvomesečnem okrevanju po poškodbi in operaciji rame v sredo začel trenirati z ekipo, je bil na klopi. Trener Diego Simeone ni želel tvegati s (pre)hitro vrnitvijo slovenskega reprezentanta med vratnici, zato je v vrata spet postavil Miguela Angela Moyo. Kampl je za gostitelje igral vso tekmo.

Atletico je že prvi polčas dobil z 2:0. V 17. minuti je z lepim strelom z roba kazenskega prostora pod prečko zadel Saul Niguez, v 25. minuti pa je po slabem izbijanju žoge Aleksandra Dragovića na sredini igrišča iz protinapada vodstvo povišal Antoine Griezmann. Že v 12. minuti je Wendell predložek Filipeja Luisa preusmeril v prečko. Bayer je imel najlepšo priložnost v prvem polčasu v 29. minuti, ko je Kampl z desne strani poslal zavit strel v oddaljenejši zgornji kot, a je Moya žogo z lepo obrambo izbil v kot.

Nemci so dobro odprli drugi del, v 48. minuti je po akciji Kampla in Benjamina Henrichsa, ki je podal z desne strani, mrežo zatresel Karim Bellarabi. Dve minuti pozneje je Kevin Gameiro na drugi strani stresel stičišče vratnice in prečke. Gameiro je v 59. minuti z 11-metrovke zadel za 1:3, potem ko je sodnik William Collum nepravilno pokazal na belo točko, saj je Dragović prekršek nad njim storil zunaj kazenskega prostora.

Bayer je izid znova znižal v 68. minuti, ko je Moya po podaji z leve strani izbil žogo v pred njim stoječega Stefana Savića, od tega pa se je nesrečno odbila v mrežo. A zadnjo besedo na tekmi je imel rezervist Fernando Torres, ki je pet minut pred koncem po predložku z desne strani z glavo poskrbel za veliko prednost Atletica pred povratnim srečanjem 15. marca.

Manchester City v zadnjih 20 minutah od 2:3 do 5:3

Na drugi tekmi sta si nasproti stala Manchester City in Monaco, gledalci pa so videli še več zadetkov kot na BayAreni. Končalo se je z zmago Angležev s 5:3. Francozi so vodili z 1:2 (ob polčasu) in 2:3, a so v zadnjih 20 minutah prejeli tri zadetke in morali podpisati poraz. V 50. minuti, ko bi lahko povišali vodstvo na 1:3, je Radamel Falcao po prekršku Nicolasa Otamendija zastreljal 11-metrovko, njegov zelo slab strel po tleh je ustavil sicer ne preveč dobro razpoloženi Willy Caballero.

Kolumbijec se je po izenačenju Sergia Agüera po veliki napaki vratarja Danijela Subašića v 58. minuti za zapravljeno priložnost odkupil že tri minute pozneje s svojim drugim golom na tekmi (prvega za izenačenje na 1:1 je dal z glavo), ko je po prodoru sijajno zadel z lobom prek Caballera, toda nato so gostujočo obrambo v obup po vrsti spravili še enkrat Agüero (iz voleja), John Stones in Leroy Sane, tako da je zmaga ostala doma.



Osmina finala, prvi tekmi:

BAYER (L) - ATLETICO MADRID 2:4 (0:2)

Bellarabi 48., Savić 68./ag; Saul Niguez 17., Griezmann 25., Gameiro 59./11-m, Torres 86.

Bayer Leverkusen: Leno, Henrichs , Dragović , Toprak, Wendell , Aranguiz , Kampl, Bellarabi ( 66./Pohjanpalo), Havertz ( 56./Volland), Brandt ( 87./Bailey), Hernandez.

Atletico Madrid: Moya, Vrsaljko, Savić, Gimenez, Filipe Luis , Gabi , Koke, Saul Niguez, Ferreira-Carrasco ( 78./Torres ), Griezmann ( 78./Correa), Gameiro ( 71./Thomas).

Sodnik: William Collum (Škotska)



MANCHESTER CITY - MONACO 5:3 (1:2)

Sterling 26., Agüero 58., 71., Stones 77., Sane 82.; Falcao 32., 61., Mbappe 40.

Caballero (Manchester City) je v 50. minuti ubranil 11-metrovko Falcau.

Manchester City: Caballero, Fernandinho ( 62./Zabaleta ), Otamendi , Stones, Sagna, Y. Toure, Sane, de Bruyne, Silva, Sterling ( 89./Navas), Agüero ( 87./Fernando).

Monaco: Subašić, Sidibe , Glik , Raggi, Mendy, Fabinho , Bakayoko ( 88./Dirar), Silva ( 84./Moutinho), Lemar, Mbappe ( 79./Germain), Falcao .

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)

Povratni tekmi bosta 15. marca ob 20.45.

M. R.